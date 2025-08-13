Beleszeretett Budapestbe a férfi rúdugrás olimpiai bajnok világcsúcstartója, akinek egy tradicionális magyar étel is segített

Kedden megdöntötte a férfi rúdugrás világcsúcsát a budapesti Nemzeti Atlétitkai Központban rendezett Gyulai István Memorialon Armand Duplantis kétszeres olimpiai bajnok atléta. A 25 éves svéd rúdugró az eredményt követően az M4 sportnak nyilatkozva elmondta, hogy nagyon szereti a magyar fővárost, és a gulyáslevesről is szót ejtett.

Kedden este rendezték a budapesti Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj férfi rúdugrásának döntőjét, ahol a svédek kétszeres olimpiai bajnoka, Armand Duplantis győzött, 6,29 méteres világcsúccsal.

A 25 éves sportoló jó sorozattal jutott el a rekordmagasságig, amelyet másodikra ugrott át, a Nemzeti Atlétikai Központ 14 ezer fős, teltházas közönségének ovációjától kísérve. Armand Duplantis mostani eredményével saját, 6,28-as rekordját adta át a múltnak, amelyet júniusban ugrott Stockholmban. Armand Duplantis a keddi ugrást követően a riporter felvetésére, miszerint a magyar gulyásleves is segíthetett az eredmény elérésében, azt mondta: két nappal a verseny előtt evett gulyáslevest, így talán nem véletlen, hogy ilyen magasra tudott ugrani.

„Tényleg nagyon jól érzem itt magam, beleszerettem Budapestbe ezen a héten, élvezem az itt töltött időt, ezért is mozogtam komfortosan a pályán, különleges élmény volt. Jellemző rám, hogy jobban értékelem a friss élményeimet, ez a mostani győzelem is a legjobb dolog a világon, ami történt velem. Csak a jelenre koncentrálok, hogy most itt vagyok Budapesten, Magyarországon, csak ez jár most a fejemben”

– fogalmazott Armand Duplantis a közmédia sportcsatornájának, hozzátéve, hogy hálás azért a szeretetért, amit itt a magyar fővárosban kapott, és várja, hogy visszatérhessen ide.

Kiemelt kép: A világcsúccsal győztes svéd Armand Duplantis a férfi rúdugrás döntője után a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban 2025. augusztus 12-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)