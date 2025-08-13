Armand Duplantis lett a budapesti Atlétikai Világdöntő arca

A WA szerdai közleménye kiemelte, hogy a világdöntő egy úttörő, forradalmian új nemzetközi verseny, amelyen a világ legjobb atlétái mérik össze tudásukat, hogy kiderüljön, ki a bajnokok bajnoka. Mint írják, a versenyt kétévente rendezik majd meg és méltó lezárása lesz azoknak az éveknek, melyekben nincs szabadtéri világbajnokság.
A legelső, 2026-os versenyt Budapesten rendezik meg, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a Magyar Atlétikai Szövetség szervezésében.
„Ez egy világbajnokság, amit sikerült három intenzív atlétikai estére szorítanunk” – mondta el az új viadallal kapcsolatban az M1 aktuális csatornának Jon Ridgeon, a WA vezérigazgatója. – „Erre az eseményre azért, volt szükség, mert a páros években, az olimpiát leszámítva nem volt egy kiemelkedő többnapos verseny, ami az atlétikára irányíthatja a figyelmet.”
Ennek a rendezvénynek az „arca”, első „Ultimate Star”-ja a sportág jelenlegi első számú sztárja Duplantis, a rúdugrás „királya”, aki kedden 13. alkalommal javította meg a világcsúcsot, ami mostantól 6,29 méter.
„Mondo a saját közösségi-média csatornáin, sajtótájékoztatókon fogja népszerűsíteni és támogatni ezt az eseményt. Ő nem csak egy sportoló, hanem egy érdekes személyiség is, akinek zenei karrierje is van, aki akár ezáltal is tudja népszerűsíteni a világdöntőt” – méltatta a jelenleg legismertebb atléta szerepét a sportrendezvénnyel kapcsolatban a brit sportvezető.
„Megtiszteltetés, hogy én lehetek az első Atlétikai Világdöntő első Ultimate Star-ja. Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, hogy az atlétika reflektorfényben maradjon, és a Világdöntő biztosan beragyogja majd Budapestet. Csodálatos emlékeim vannak a két évvel ezelőtti világbajnoki aranyról, és máig felidézem a stadion hihetetlen hangulatát azon az estén. Álmaim netovábbja lenne, ha jövőre teltház előtt sikerülne ismét megdöntenem a világcsúcsot. Ez az esemény úgy fogja bemutatni a sportágunkat, ahogy még soha, és alig várom, hogy részese lehessek” – idézte a közlemény a 25 éves sportolót, aki a tokiói olimpiai arany óta az összes létező világeseményt megnyerte férfi rúdugrásban.
A helyszínválasztással kapcsolatban az 58 éves Ridgeon hangsúlyozta, nagyon könnyű volt a döntés arról, hogy jövőre szeptember 11. és 13. között Budapest legyen a házigazdája az eseménynek.
„Itt rendeztük meg 2023-ban a világbajnokságot. Azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, valószínűleg ez volt a legjobban megrendezett atlétikai világbajnokság” – jegyezte meg Ridgeon, hozzátéve, hogy azt sem zárja ki, hogy majd 2028-ban, a második világdöntőre visszatérjenek Budapestre.
Ridgeon az interjú során méltatta a Magyar Atlétikai Szövetséget, mely szerinte jó munkát végez, a magyar sportolók teljesítménye pedig felfelé ível. Halász Bencéről, a kedden új egyéni csúcsot (83,18 m) és a világ idei legjobbját dobó szombathelyi kalapácsvetőről pedig elmondta, hogy idén a tokiói világbajnokságon és jövőre a világdöntőn is éremesélyes.
Az atlétikai világdöntőre eddig 26 atléta kvalifikálta magát. Indulási jogot szerez még az idei tokiói világbajnokság 26 egyéni aranyérmese, a jövő évi Gyémánt Liga-döntő győztesei, valamint az év legjobb teljesítményt nyújtó atlétái. Nem lesz korlátozva, hogy hány versenyző indulhat egy nemzetből egy adott versenyszámban. A vegyes 4×100 méteres és 4×400 méteres váltók a jövő évi, botswanai váltó világbajnokságon szerezhetnek indulási jogot.
Az arculattal párhuzamosan szerdán az esemény weboldala is debütált, amelyen angol és magyar nyelvű tartalmakból egyaránt tájékozódhatnak az atlétika szerelmesei.
Kiemelt kép: A világcsúccsal győztes svéd Armand Duplantis a férfi rúdugrás döntője után a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon Budapesten (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)