Videón a nem mindennapi gól! – Bedobásból szerzett találat után temetővel fenyegették a játékost

Igencsak szokatlan jelenetet láthatott a közönség az MTK–Pénzügyőr mérkőzésén. Amikor a labda a Pénzügyőrhöz került, Steer Bence kapus kirúgta azt az oldalvonalon túlra, hogy ápolni lehessen csapattársát. Az ápolás után az MTK következett bedobással, és – a szokásoknak megfelelően – Vitályos Patrik vissza akarta juttatni a labdát az ellenfélnek. A Pénzügyőr kapuja felé dobta, azonban Steer Bence szerencsétlen mozdulattal ért a labdába, amely így a kapuba pattant, gólt szerezve az MTK-nak. A fővárosi csapat végül 4-0-ra nyerte a találkozót.

A történethez Simon Attila, a Pénzügyőr csapatkapitánya további részleteket is elárult a Magyar Nemzetnek, amelyek szerinte más megvilágításba helyezik az esetet. Elmondása szerint a videón már a megismételt bedobás látható, mivel az MTK játékosa elsőre annyira gyengén dobta be a labdát, hogy az alig gurult be a pályára. Steer Bence ezért hagyta el a kapuját, hogy az újabb bedobás után felvegye a labdát. „Ezt kiszúrva volt az MTK tisztelt játékosa olyan leleményes, hogy hatalmasat dobva becsapta őt” – fogalmazott Simon.

A csapatkapitányt azonban nemcsak a gól módja háborította fel.

„Nem tagadom, a gól után tajtékzottam a dühtől. A gólt visszavonni a szabályok szerint nem lehet. Ám létezik a szokás, miszerint ilyenkor úgymond az ellenfél visszaadja a gólt. Ebbe az MTK csapatkapitánya, Lépő Kristóf és Laki Fülöp játékvezető is belement. Körbenéztem, s azt láttam, hogy a pályán lévő játékosok kilencven százaléka fejbólintással jelzi az egyetértését. Kivéve az MTK, elnézést, nem tudom másként jellemezni, arrogáns, nagyképű középhátvédjét, aki néhány első osztályú meccsére hivatkozva azzal kérkedett, hogy ő NB I-es játékos”

– mondta, majd hozzátette:

„Lehoczky Roland az ujját felfelé bökve fejezte ki harsányan az ellenvéleményét. Ekkor az MTK kispadja felé pillantottam, onnan várva segítséget. Horváth Ádám vezetőedző azonban úgy tett, mintha nem látta volna, hogy mi történt, s igen, ezt is kimondom, gyáván elfordult.”

Simon ezután heves szóváltásba keveredett Lehoczkival, aminek során különösen megdöbbentő kijelentést hallott.

„Ekkor, ezt is elismerem, elszakadt nálam a cérna, nem éppen irodalmi stílusban vontam kérdőre Lehoczkyt. S most jön még csak a java! Azzal vágott vissza, várjam meg a portán. Ugyan miért, kérdeztem tőle, talán te vagy a portás? Rossz viccnek gondoltam, hogy ő akarna velem verekedni. Erre ő: azért ott, mert szemközt van a temető, s egyből kirak engem oda.”

A tapasztalt csapatkapitány szerint a sportban nem fér bele az ilyen magatartás:

„Harmincöt éve futballozom, ha hibáztam, akkor is vállaltam a következményeket. Negyvenkét évesen csupán a játék szeretetéért futballozom, ezt az esetet azonban képtelen vagyok lenyelni. Ha tizenévesen így viselkedtem volna, nemcsak az öltözőben tettek volna a helyemre, hanem a szüleim is felpofoztak volna. Ma büszkeség lenne ilyen kirívó sportszerűtlenséget elkövetni? Elég baj. Az akadémiákon az emberségre legalább akkora hangsúlyt kellene helyezni, mint az érvényesülésre. Tudom, ez részben generációs probléma, sajnos az egész világon megváltoztak az értékek. A labdarúgás, a sport az én értékrendem szerint mégis más. Itt ez nem fér bele. Remélem, ezt az MLSZ-nél és az MTK-nál is így gondolják. A magam részéről állok a vizsgálat elébe.”

