Az özvegye közölte, hogy mikor lesz Kathi Béla temetése

Augusztus 29-én kísérik utolsó útjára Kathi Béla testépítőt, aki július végén hunyt el.

„Kedves Rokonaink, Barátaink és Ismerőseink! Szeretettel hívunk és kérünk Benneteket, kísérjük együtt utolsó útjára szeretett Bélát” – írta a Facebookon megosztott bejegyzésében Salamon Dia, Kathi Béla felesége. Mint közölte:

Kathi Béla temetése augusztus 29-én 13 órakor, a Hajdúböszörményi Köztemetőben lesz.

Az ismert testépítő, világbajnok erőemelő július 31-én halt meg egy kerékpárbalesetben ciprusi nyaralása közben .

Kiemelt kép: Kathi Béla testépítõ, a Scitec Nutrition márkanagykövete beszél a Máltai Szeretetszolgálat országos sportnapján, amelyet A sport egyenlõvé tesz címmel rendeztek a keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI sportcsarnokban 2023. szeptember 21-én. A sportnapon a fogyatékossággal élõ és mozgássérült fiatalok profi sportolókkal és Keszthely környéki általános és középiskolás diákokkal sportoltak együtt, hogy felhívják a figyelmet fogyatékkal élõ emberek elfogadására. MTI/Katona Tibor.