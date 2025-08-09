Dóri csatlakozott az égiek kosárcsapatához – tragikusan fiatalon távozott a szekszárdi kosárlabdázó

„Tudjuk, hogy rengetegen aggódtatok, szurkoltatok, imádkoztatok Fricsi Dóri felépüléséért. Sajnálatos módon a szakszerű orvosi ellátás ellenére klubunk fiatal játékosának szervezete tegnap feladta a harcot. Tragikus ezt kimondani, de
Dóri csatlakozott az égiek kosárcsapatához”
– tudatták a megrendítő hírt a klub Facebook-oldalán.
„Klubunk holnap (08.10.) este 8 órakor megemlékezést tart a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Drazsen Petrovics emlékfánál” – írták, majd azt kérték, hogy az ifjú sportolóra való megemlékezésre lehetőleg színes ruhában érkezzenek a résztvevők.
„Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg, így emlékezzünk közösen gyertyagyújtás mellett egy olyan kivételes sportolónkra, aki közösségünkből rendkívüli módon fog hiányozni” – zárta a bejegyzést Szabó Gergő a klub ügyvezető elnöke.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)