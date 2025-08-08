Lisztes Krisztián visszatér a Fradihoz

Lisztes Krisztián kölcsönjátékosként visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.

A zöld-fehérek pénteken honlapjukon jelentették be, hogy megállapodtak a német Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurttal, ennek értelmében a 20 éves támadó az idény végéig szerepel majd újra nevelőegyesületében.

A FTC-legenda Lisztes Krisztián fia 2023 tavaszán robbant be a felnőtt csapatba, az élvonalban őt választották akkor az Év felfedezettjének. A Ferencvárosban 46 tétmérkőzésen 15 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, az Eintracht Frankfurt tavaly nyáron sajtóhírek szerint 6 millió euróért vásárolta meg, a német együttesben azóta viszont nem tudott bemutatkozni.

Kiemelt kép: Ifjabb Lisztes Krisztián, korábban a Ferencvárosi TC, jelenleg a német Eintracht Frankfurt játékosa (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)