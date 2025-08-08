Műsorújság
Döntött a Premier League, eltűnnek a szivárványos karszalagok a meccsekről

Szerző: hirado.hu
2025.08.08. 15:17

| Szerző: hirado.hu
Bejelentette a Premier League, hogy a csapatkapitányoknak nem lesz kötelező szivárványos karszalagot viselniük a meccseken. Az angol labdarúgó-bajnokság LMBTQ-kampánya miatt már a legutóbbi szezonban is heves viták alakultak ki.

Befejezte partnerségét a Premier League a Stonewall jótékonysági szervezettel, valamint annak ismert Rainbow Laces nevű kampányával – számolt be róla a Daily Mail. Az angol labdarúgó-bajnokság közlése szerint jövő februárban saját LMBTQ+ kampány elindítását tervezik, amelyről a klubokkal, a szurkolókkal és más érintettekkel is egyeztetni kívánnak.

A döntés értelmében a csapatkapitányoknak már nem lesz kötelező szivárványos karszalagot viselniük a mérkőzéseken.

A The Telegraph úgy tudja, hogy csütörtökön egy megbeszélést tartottak, ahol a húsz Premier League-klub csapatkapitánya vett részt. A szivárványos karszalagok megszüntetését minden résztvevő támogatta.

A liga hangsúlyozta, hogy a változás belső döntésre, és nem külső nyomásra született. Mint írták, a Premier League továbbra is elkötelezett marad a társadalmi elfogadás és a közösségi edukáció iránt, és olyan programokat is terveznek, amellyel a sokszínűséget és a befogadást támogathatják.

A legutóbbi szezonban több alkalommal is vita alakult ki a szivárványos karszalagok körül, amely egyes játékosok és klubok részéről is fenntartásokat váltott ki.

