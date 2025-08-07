A Liverpool sztárja Szaúd-Arábia igazolt, Szoboszlai Dominik újabb csapattársa távozik

Darwin Núnez a Liverpooltól a szaúdi Al-Hilal labdarúgócsapatához szerződött.

Szoboszlai Dominik korábbi csapattársa 2028-ig kötelezte el magát a szaúdiakhoz.

A 26 éves uruguayi válogatott csatárért sajtóértesülések szerint 53 millió eurót fizetett Simone Inzaghi vezetőedző együttese.

Núnez még 2022 júliusában 80 millió euróért került a Benficától az angolokhoz. Bár a támadó nem váltotta be teljes mértékben a hozzá fűzött reményeket, alázatával és kiemelkedő küzdőszellemével így is sok szurkoló szívébe lopta magát. Legemlékezetesebb pillanatai közé tartozik az emberelőnyben játszó Newcastle ellen szerzett késői duplája, a Nottingham Forest elleni 100. perces győztes találata, és a szintén győzelmet érő utolsó perces góljai a Brentforddal szemben.

Nunez vs Newcastle 10 men down, needing two goals… The big fella bags ✌️pic.twitter.com/ITHG70EKZV — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) May 13, 2024

Núnez a liverpooliakkal töltött 3 éve alatt egy bajnoki címet, egy FA Kupa-győzelmet és egy Szuperkupa elsőséget ért el.

A Liverpool így jelenleg egyetlen csatárral rendelkezik egy héttel a szezon kezdete előtt, Hugo Ekitike személyében, így várhatóan szeretnének erősíteni erre a posztra még a nyáron. Erre a legfőbb jelölt a Newcastle United svéd játékosa, Alexander Isak, akiért a vörösök a hírek szerint hajlandóak lennének rekord mennyiségű összeget is kifizetni.

Kiemelt kép: .Darwin Núnez, a Liverpool játékosa (b2) csapattársaival Szoboszlai Dominikkal (j2) és Ibrahima Konatéval (j), miután 2-0-ra gyõztek az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Brentford- Liverpool mérkõzésén Londonban 2025. január 18-án.MTI/EPA/Daniel Hambury