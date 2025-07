Eldőlt, hol folytatja a karrierjét Max Verstappen

Hónapok óta találgatások övezték a négyszeres világbajnok Max Verstappen jövőjét, és sokan úgy vélték, akár a Mercedeshez is csatlakozhat. Bár a holland pilóta korábban is hangsúlyozta, hogy a Red Bullnál képzeli el a jövőjét, konkrét megerősítést eddig nem adott. A kérdőjelek helyére most azonban pont került, mivel a csapat tanácsadója, Helmut Marko a német RTL-nek úgy nyilatkozott, hogy a négyszeres világbajnok autóversenyző 2026-ban is a Red Bull pilótája lesz.

A döntés azért is jelentős, mert a pilóta szerződésében szereplő kilépési záradék a Belga Nagydíj után már nem érvényes: csak akkor távozhatott volna, ha nyári szünetre a bajnoki tabella negyedik helyén áll. Verstappen azonban harmadik, így maradása egyértelművé vált – függetlenül attól, hogy a szerződés lehetőséget adott volna a távozásra. A holland Telegraaf szerint Verstappen úgy döntött, bizalmat szavaz a Red Bullnak a nehézségek ellenére is, különösen azután, hogy a csapatfőnöki pozícióban változás történt: Christian Hornert a technikai háttérrel rendelkező Laurent Mekies váltotta, aki más szemléletet képvisel. Mekies felelősségi köre szűkebb, így teljes figyelmét a versenycsapat működtetésére fordítja – ez pedig a hírek szerint kedvező fogadtatásra talált Verstappen és menedzsmentje részéről. Kapcsolódó tartalom Húsz év után távozik a Red Bull csapatfőnöke Max Verstappen pozitívan nyilatkozott az új csapatvezetőről, és elmondása szerint már az első hetekben jól tudtak együtt dolgozni. „Ez még csak a kezdet, de Mekies nagyon elszánt, motivált, és pontosan ezt szeretnéd látni egy csapatfőnöktől” – mondta. Hozzátette, a technikai háttérrel rendelkező vezetővel mélyebb szakmai beszélgetésekre is lehetőség van, és bár két hét alatt még nem vár komoly változást, az indulás biztató. A Spában aratott sprintgyőzelem után Verstappen hangsúlyozta, hogy teljesítményét nem befolyásolja, ki irányítja a csapatot: „Mindig a maximumot nyújtom, ez nem személyfüggő.” Ugyanakkor úgy érzi, a friss energiák és az új szemlélet lendületet adhatnak a csapatnak, és hosszabb távon pozitív irányba befolyásolhatják a működést. Hogy az új lendület már rövid távon is érezteti-e a hatását, az a hétvégi Magyar Nagydíjon derülhet ki, amely után a Forma–1-es mezőny egy hónapos nyári szünetre vonul. Kapcsolódó tartalom Forgalmi változásokra, korlátozásokra kell készülni a Forma-1 ideje alatt Kiemelt kép: Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője érkezik a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság Kínai Nagydíjának otthont adó sanghaji versenypályára 2025. március 20-án( Fotó: MTI/EPA/Alex Plavevski)