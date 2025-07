Európa-bajnok lett a sportlövő Péni István

Péni István aranyérmet nyert a férfi puska összetett számában a franciaországi Chateauroux-ban zajló 25, 50, 300 méteres pisztoly, puska, továbbá koronglövő és futócéllövő Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint a világbajnok Péni, aki negyedikként jutott be a fináléba, a térdelő testhelyzetben leadott 15 lövés után a harmadik helyen állt 154,8 körrel,

a fekvő sorozatokat követően viszont már az élen volt, előnye 5 tized volt francia riválisa, Lucas Kryzs előtt.

Öt, állásból leadott lövés után már 2,7 körrel vezetett, az utolsó öt lövésnek pedig 1,4 kör előnnyel vágott neki. Vezetését még növelni is tudta a végjátékban Kryzs előtt, és 467,1 körös, Európa-rekordot jelentő teljesítménnyel érdemelte ki az aranyérmet.

„A Masped Kupán is látszott már, hogy jó formában vagyok, amit az országos csúcs is bizonyított, most pedig az Európa-rekord. Két egymást követő versenyen ilyen erős döntős eredményt elérni ritkaság és nagyon örülök neki” – idézte a szövetség közleménye Pénit, aki kiemelte: eddig hiányzott pályafutásából az Európa-bajnoki cím 50 méteren, mert korábban a negyedik helyezés volt a legjobb eredménye ebben a számban, miközben a világkupákat nézve szinte már ez az eredményesebb száma. Rámutatott: légpuskában kétszeres Európa-bajnok, 300 méteren is volt már Európa legjobbja és most már 50 méteren is sikerült nyernie.

„Az alapversenyt 195 körös térdelővel kezdtem, ami kissé rosszul esett, mert érzésre jónak tűnt. De egy peches 9,9 körrel kezdtem, aztán sajnos volt két hibám is és még két kilencesem. Azt tudtam, hogy innentől már sokat nem hibázhatok” – idézte fel, megemlítve, hogy bízott a fekvő lövészetben, amiben mostanában rendszeresen képes a 200 körre: „Pénteken az edzésen csak az állót gyakoroltam, mert úgy éreztem, ott fog eldőlni a verseny, és ez be is jött. A sok belső tízessel az 592 körös teljesítmény biztos döntőbe jutást jelentett.”

A fináléban saját bevallása szerint nem igazán akadt rossz lövése, ez egy Európa-rekordba nagyon nem is férhetett bele. „A fekvő és álló kimagaslóan sikerült. Az megnyugtató volt, hogy a térdelő után az első háromban szerepeltem. Ezen a testhelyzeten kellett a legtöbbet javítani, ami sikerült is. A fekvő után pedig tudtam, ha higgadt maradok, akkor aranyérmes is lehetek” – fejtette ki.

Kitért rá, hogy a jövő évtől sok szabály fog változni, a ruhaszabály mellett a döntőt is másképp bonyolítják le, ez a hírek szerint csak álló lövésekből állna majd. „A versenyzők szempontjából szerencsésebb lenne az olimpiai ciklus kezdetén módosítani a szabályokon és nem a kvótaszerző versenyek előtt néhány hónappal, de állok elébe. Ennek a formátumnak ez a megkoronázása, így örök Európa-csúcs lehet” – tekintett előre Péni. – „Világbajnoki érmem olimpiai számban még nincs. Novemberben Kairóban az lesz a cél, hogy ebben is változás álljon be.”

Az alapversenyben Hammerl Soma 40. lett 585 körrel, míg Pekler Zalán 53. lett 582 körrel a 62 fős mezőnyben.

Péni érme volt a magyar küldöttség második medálja a kontinensviadalon, miután a férfi futócéllövők 10 méteres 30+30 lövéses normál számában – amely nem olimpiai szakág – Sike József, Tasi Tamás, Boros László hármas bronzérmet nyert.

A női puska összetettben legjobb magyarként Nagybányai-Nagy Anna 22. lett 584 körrel. A beszámoló alapján jól kezdett, a térdelő sorozatban 197 kört ért el. A fekvőben is ugyanilyen eredménnyel zárt, az állóban viszont csak 190 kört teljesített, és összességében távol volt a nyolcas döntőtől, amihez legalább 589 körre lett volna szüksége. Dénes Eszter és Bajos Gitta is 580 kört lőtt, amivel a 46., illetve 47. helyen végzett a 68 fős mezőnyben. A hagyományos csapatversenyben Németország győzött, a magyar hármas hetedik lett.

Eredmény:

Péni István 467,1 kör Lucas Kryzs (Franciaország) 464,9 Marko Ivanovic (Szerbia) 453,32

Kiemelt kép: Péni István a férfi puskások döntőjének eredményhirdetésén az olimpiai kvalifikációs légfegyveres Európa-bajnokságon Győrben, az Audi Arénában 2024. március 1-jén. MTI/Krizsán Csaba.