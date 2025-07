Szép volt, fiúk! Az olimpiai bajnokot legyőzve világbajnoki döntőben a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 19-18-ra legyőzte az olimpiai bajnok szerb csapatot a szingapúri világbajnokság keddi elődöntőjében.

A magyarok hat perccel a befejezés előtt már öt góllal is vezettek, a rivális azonban izgalmassá tudta tenni a végjátékot.

A magyar csapat 1998 óta először diadalmaskodott a szerbek felett világbajnokságon.

Varga Zsolt szövetségi kapitány a 2023-as fukuokai siker után a második világbajnoki döntőjére készülhet a férfiválogatott élén, a csütörtöki fináléban az Európa-bajnok spanyol válogatott lesz az ellenfél. A két csapat a csoportkör harmadik fordulójában találkozott egymással, a spanyolok azon a meccsen az 5-1-re megnyert negyedik negyednek köszönhetően egy góllal diadalmaskodtak.

Eddig egyszer, 2005-ben Montrealban fordult elő, hogy a férfi és a női válogatott is vb-döntőt játsszon, akkor a nők arany-, a férfiak ezüstéremmel tértek haza.

Mivel Jansik Szilárd szemsérülése kiújult – ami miatt ezen a vb-n már nem ugorhat vízbe –, ő maradt ki a keretből, a kaput pedig ezúttal is Csoma Kristóf védte. Akárcsak a horvátok elleni negyeddöntőben, Vámos Márton szerzett vezetést a magyaroknak, a szerbek a korábbi FTC-játékos, Nikola Jaksic találatával válaszoltak emberelőnyből. Az első magyar fór is sikeres volt, Fekete Gergő zúdította a labdát a hálóba.

Gyorsan jött az újabb szerb találat, megint létszámfölényből voltak eredményesek közelről. A második magyar előnyt is siker koronázta, Manhercz Krisztián nem sokáig dajkálta a labdát, középről lőtt védhetetlenül a hálóba. A túloldalon Vigvári Vincét küldték ki, Vismeg Zsombor viszont remekül blokkolt, a lefordulásból a hozzá hasonlóan vb-újonc Nagy Ákos fejezte be a támadást, így először volt kétgólos a magyar előny. Csoma védése után Fekete harcolt ki kiállítást, de nem sikerült befejezni az akciót. A túloldalon viszont ő szerzett labdát, a támadást végigkísérte és góllal le is zárta (5-2).

A másik oldalon az FTC jelenlegi csillaga, az előző évben a világ legjobbjának megválasztott Dusan Mandic értékesített egy fórt,

hasonló helyzetben Manhercz a blokkba lőtt, hátul azonban az ő védekezése zárta le a szerb támadást. Újabb magyar fór következett, Nagy Ákos pedig pimasz módon, „nullszögből” talált be. A negyed végén a magyarok még kivédekeztek egy előnyt, és kis híján góllal fejezték be az ellentámadást, de Vigvári Vince közeli lövését hárította a kapus (6-3).

Szerb labdaszerzéssel, és emberelőnyös góllal indult a második negyed, majd Kovács Péter harcolt ki szabaddobást, Manhercz lövését viszont hárította Radoslav Filipovic. A rivális újabb remek fórmegjátszással minimalizálta a különbséget, a túloldalon szintén emberelőnyben Nagy Ákos adott hajszálpontos passzt Kovácsnak, aki közelről nem hibázott. A magyar kapu előtt Jaksic harcolt ki ötméterest éppen a támadóidő lejárta előtt, a büntetőt Mandic értékesítette.

Kihagyott magyar fór után a szerbek az egyenlítésért támadhattak, emberelőnybe kerültek, Uros Stevanovic időt kért, Dorde Lazic pedig gyorsan befejezte a figurát (7-7). Kovács újabb ítéletet birkózott ki, de Vámos lövése a blokkon elhalt, az ellenakcióban a szerbek kettős emberelőnybe kerültek, Jaksic pedig nem hibázott. A magyar gólcsendet Manhercznek sikerült megtörnie „dühből”, majd a védelem is jól zárt emberhátrányban, elöl viszont Burián Gergely dudaszókor eleresztett lövését védte a szerb kapus (8-8).

A harmadik felvonásból majd két perc pörgött le gól nélkül, amikor Fekete egy rá jellemző villámgyors lövéssel a bal alsó sarokba talált. A szerbek gyorsan válaszoltak előnyből, de a másik oldalon Angyal is megoldotta ezt a helyzetet egy finom ejtéssel. Az ellenfél újra egyenlített, Jaksic megint a kapu torkából húzta be a labdát emberelőnyben (10-10).

Burián lövése a szerb kapus kezéről vágódott a hálóba, majd egy labdaszerzés után Angyal harcolt ki kiállítást,

Varga Zsolt pedig időt kért: a megbeszélés után Nagy Ákos mértani pontosságú átadását Manhercz legalább ilyen szépen kapásból húzta a hálóba (10-12). A szerbek a mérkőzés folyamán már a második kettős emberelőnyüket lőtték be, de Manhercz ötméteresből válaszolt. Kimaradt szerb fór után a háromgólos különbség visszaállításáért támadhattak a magyarok, Vigvári Vince pedig meg is tette ezt (14-11).

Nagy Ádám kipontozódott, Mandic pedig belőtte az ötméterest, Fekete azonban újabb „villámlövéssel” talált be. Mandic ellen kontrát ítéltek, a lefordulásból pedig emberelőny lett, amit 4 másodperccel a negyed vége előtt Nagy Ákos értékesített higgadtan (16-12).

Jó védekezés és Angyal-gól vezette fel az utolsó nyolc percet, Mandic azonnal válaszolt, a túloldalon viszont majd egy percet sikerült „leégetni” az órából, ráadásul Burián betalált a fór végén (18-13). Mandic újabb gyilkos büntetője után két magyar lehetőség is kimaradt, a szerbeknek azonban ekkor már az órát is kellett nézniük, hiszen négy percük maradt. Vigvári Vince szinte lehetetlen helyzetben szerelt, amivel megint értékes másodpercet nyert a csapat, labdavesztés után azonban Mandic csavarral talált be.

A szerbek egy felsőléces VAR-os góllal kettőre jöttek fel 2:27 perccel a vége előtt, majd Burián kapufája után, Milos Cuk minimalizálta a különbséget. A magyarok emberelőnybe kerültek, az időkérés után Vigvári Vendel fejezte be a fórt. A túloldalon kimaradt a szerb lövés, ezzel eldőlt a találkozó, mert a riválisnak már nem maradt ideje az egyenlítésre.

Vizes vb, férfi vízilabdatorna, elődöntő:

Magyarország-Szerbia 19-18 (6-3, 2-5, 8-4, 3-6)

gólszerzők: Manhercz, Fekete 4-4, Nagy Ák. 3, Burián, Angyal 2-2, Vámos, Kovács, Vigvári Vi., Vigvári Ve. 1-1, illetve Mandic 6, Jaksic 3, Lazic, Cuk, Martinovic 2-2, Vico, V. Rasovic, S. Rasovic 1-1

Magyarország:

Csoma – Manhercz, Vámos, Burián, Kovács, Vigvári Ve., Vismeg – cserék: Vigvári Vi., Molnár, Nagy Ád., Angyal, Fekete, Nagy Ák.

Kiemelt kép: Manhercz Krisztián a férfi vízilabdatorna elődöntőjében játszott Szerbia – Magyarország mérkőzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 22-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)