Felix Baumgartner utolsó, tragikus kimenetelű repülése – VIDEÓ

Az osztrák extrémsportoló kedvese több mint egy évtizeden keresztül igyekezett ott lenni párja minden egyes felszállásánál. Így tett azon a tragikus napon is, amikor Felix Baumgartner utoljára repült.

„Nem is sejtettem, hogy ez lesz az utolsó repülése, filmeztem, amikor felszállt” – idézte fel a baleset napját Mihaela Schwartzenberg, aki a felszállásról videót és képet is megosztott a bejegyzésében.

I was filming him taking off not knowing that this will be his last flight of his extraordinary life.

For over 12y I was there for every take off and landing, from skydiving, paragliding, helicopter flights, paramotor to aerobatic shows. And when I couldn’t be there for some… pic.twitter.com/9imwjV9Xbn

