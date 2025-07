Rossz öltözőbe ment az NB III-as focista, saját csapata ellen lépett pályára

Összekeverte a próbajátékra érkező magyar labdarúgó azt a csapatot, amelyikben eredetileg pályára kellett volna lépnie egy múlt szombati edzőmérkőzésen. A helyzet végül megoldódott, azonban mindkét vezetőedző elmondta a véleményét az esetről.

A Tolna Vármegyei Hírportál számolt be arról az esetről, amely a közelmúltban történt a magyar labdarúgásban. Magyarországon hivatalosan július 21-től augusztus 31. éjfélig tart az átigazolási időszak. Ilyenkor sokan váltanak csapatot, ahogy rengeteg játékos érkezik próbajátékra is a különböző klubokhoz. Az előző idényben még a budapesti Kelen SC-ben játszó Félegyházi Krisztiánnak is próbajátékra kellett mennie a múlt héten, amit meg is tett, viszont nem annak a csapatnak a színeiben lépett pályára a hétvégi edzőmérkőzésen, amelyikben eredetileg kellett volna.

A labdarúgó ugyanis a Szekszárd UFC–Dombóvári FC mérkőzésen előbbi csapat színeiben igyekezett meggyőzni a vezetőedzőt arról, hogy helye van a csapatnál, ám valójában neki épp az ellenfél, vagyis a Dombóvár együttesében kellett volna ugyanezt megtennie.

„Egy hölgy intézte a próbajátékot, a 23 éves játékos csak annyit tudott, hogy Szekszárdra kell jönnie. Koch László sportigazgató szólt nekem, hogy érkezik egy próbázó. A mérkőzés előtt bementem az öltözőbe, egyedül ült a padon, bemutatkoztunk egymásnak. A lefújás után, amikor már mindenki elment, odajött hozzám, és mondta, hogy rossz infót kapott. Csak annyit közöltek vele, hogy Szekszárdra jöjjön, de neki a Dombóvárban kellett volna játszani – rossz öltözőben ült. Nevettünk egy nagyot, ilyen sztorit még nem hallottam. Elméletileg a dombóváriak tudtak a próbajátékosról, de nem tűnt fel nekik – nem ismerték –, hogy rossz csapatban lépett pályára

– fogalmazott Juhász Máté, a Szekszárdi UFC edzője a történtekkel kapcsolatban. A Dombóvári FC vezetőedzője, Horváth Zoltán is elmondta véleményét Félegyházi Krisztián esetéről. Mint elárulta, azóta is a történtek hatása alatt van.

„Velünk edz Krisztián, átbeszéltük a történteket, ő is nevetett saját magán. Tudtam a nevét, küldtek róla egy videó-összeállítást is, a meccs előtt beírtam, hogy játszatom majd. Személyesen nem ismertem, a találkozó előtt kerestem őt. Nem értem a szekszárdiakat, ha valaki bekopog hozzám, megkérdezem, hogy honnan jött, és mit akar. A szerdai Kaposfüred és a vasárnapi Paksi FC II. elleni felkészülési mérkőzésen teszteljük a Kelen SC-től érkezett labdarúgót”

– nyilatkozta a szakvezető.

Kiemelt kép: Félegyházi Krisztián labdarúgó (Fotó: Teol.hu)