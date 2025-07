„A körmötök alatti föld is román” – így provokálták a csíkszeredai szurkolókat a bukaresti drukkerek

A Dinamo Bucuresti futballklub megbüntetését kéri a csíkszeredai városvezetés a román szövetségtől (FRF) a fővárosi klub szurkolóinak magyarellenes megnyilvánulásai miatt, melyet az FK Csíkszeredával játszott élvonalbeli mérkőzésén tanúsítottak.

A csíkszeredai városvezetés az MTI-nek küldött csütörtöki nyilatkozatában kijelentette: azután tartotta fontosnak ismertetni álláspontját az ügyben, hogy a bukaresti klub kedden egyoldalú nyilatkozatot tett. Ebben a klub szervezési rendellenességekre panaszkodott a székelyföldi városban hétfőn rendezett mérkőzésen, melyen az első osztályban debütált a székelyföldi együttes.

A városvezetés leszögezte, a székelyföldi város lakossága kis, összetartó közösség, amely békében és kölcsönös tiszteletben él, és ahol a sportszerűség nemcsak a pályán, hanem a mindennapokban is érvényes.

Rámutatott, ezért tartják elfogadhatatlannak, ami a városban és környékén történt a hétfői mérkőzés kapcsán. „A bukaresti Dinamo 1948 klub szurkolóinak meghatározó része nem sportkedvelőként, hanem provokátorként érkezett Csíkszeredába” – írták a nyilatkozatban. Emlékeztettek:

a Dinamo-drukkerek az „Afara cu bozgorii din tara” (Ki a hazátlanokkal az országból) rigmust kiabálták a város utcáin.

A „bozgor”, azaz „hazátlan” jelentésű becsmérlő román kifejezést a románok a romániai magyarokra használják.

A nyilatkozat szerint a szurkolók egy vendéglőben össze is verekedtek egymással, míg a hazavezető úton, Mikóújfaluban autókat rongáltak meg, más településeken zászlókat vettek le magáningatlanokról.

„A foci szép sport. A szenvedély, az összetartozás, az élmény öröme miatt szeretjük – nem pedig azért, hogy ürügy legyen a gyűlöletkeltésre, a randalírozásra vagy a rombolásra” – áll a városvezetés nyilatkozatában, mely emlékeztetett arra, hogy

a Dinamo szurkolói nem első alkalommal viselkednek ily módon a székelyföldi városban.

A városvezetés leszögezte, a szurkolók viselkedése nemcsak egyéni felelősség, hanem a Dinamo felelőssége is, akárcsak a román hatóságoké, amelyeknek kötelességük mindig eljárni.

„Egyszerűen megengedhetetlen, hogy városunk békéjét ilyen cselekedetek veszélyeztessék. A törvényszegők ellen a hatóságoknak mindig kötelességük eljárni. A Román Labdarúgó-szövetségnek azonnal alkalmaznia kell a szabályzatot, és fegyelmi úton meg kell büntetnie a bukaresti Dinamót! Mert ami történt, nem fér bele a sport világába. És nem fér bele az együttélés normáiba sem” – írta nyilatkozatában a csíkszeredai városvezetés.

A Dinamo Bucuresti is közleményben ismertette álláspontját kedden, melyben szervezési rendellenességekkel vádolta a szervezőket és aránytalan fellépéssel a csendőrséget. Kifogásolta, hogy a beléptetést felügyelő őrző-védő cég mintegy nyolcvan bukaresti szurkolót – bár volt jegyük – csak késve, öt perccel a mérkőzés kezdete előtt engedett be a stadionba. Szóvá tette, hogy a román csendőrség könnygázt alkalmazott a fővárosi drukkerek ellen, holott gyerekek és nők is voltak közöttük.

Helyi sajtóbeszámolók szerint a bukaresti szurkolók hétfő délután magyarellenes rigmusokat skandáltak a székelyföldi városban, majd a mérkőzés alatt

a „Si pamuntul de sub unghiile voastre e tot roman” (A körmötök alatti föld is román) feliratú transzparenst függesztették ki a lelátón.

A román sajtó arra is felhívta a figyelmet, hogy az FK Csíkszereda szurkolói közül többen Nagy-Magyarország térképet, címert ábrázoló pólót viseltek, és a Ria, ria, Hungária! rigmust skandálták.

A román csendőrség a mérkőzés kapcsán kiadott közleményében azt írta: több esetben is közbe kellett lépnie a stadionon kívül, hogy meggátolja a bukaresti szurkolók egymás közötti összecsapását.

A drukkerek a csendőrökre támadtak, különböző tárgyakat dobáltak feléjük.

Az incidensek nyomán senki nem sérült meg, és a helyzetet gyorsan stabilizálták – írta a csendőrség.

A román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság első fordulójában a Dinamo Bucuresti és az FK Csíkszereda közötti mérkőzést félórás áramszünet miatt meg kellett szakítani, az összecsapás döntetlennel (2-2) zárult. A csíkszeredai csapat jelenleg az egyetlen székelyföldi klub a román élvonalban, mivel az előző idényben a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK kiesett.

Kiemelt kép forrása: Székelyhon közösségi oldala