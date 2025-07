Új sorozattal ünnepli születésnapját az M4 Sport – Szilágyi Áronnal indul a Bajnokok

Július 18-án, az M4 Sport születésnapján, 18:15-kor indul útjára a csatorna legújabb saját gyártású sorozata, a Bajnokok. Magyarország legnagyobb sportlegendáit egyedülálló formában bemutató műsor első adásának főszereplője Szilágyi Áron, háromszoros olimpiai bajnok kardvívó lesz.

Petrovics-Mérei Andrea, az M4 Sport műsorvezetője a nappalijába invitálja a legnagyobb magyar bajnokokat. Az új sorozat célja, hogy közelebb hozza a nézőkhöz a magyar sportélet legkiválóbb alakjait történeteiken, gondolataikon és motivációikon keresztül, felfedve a rendkívüli teljesítmény mögött álló személyiséget. A Bajnokok című havonta jelentkező műsor a világversenyeken győztes sportolók emberi oldalát hangsúlyozza: mit jelent bajnoknak lenni, milyen áldozatokkal jár a csúcsra jutás, és hogyan változik meg az ember, ha a világ legjobbjai közé kerül.

Az első rész vendége Szilágyi Áron a többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kardvívó, aki pályafutása során páratlan módon, három egymást követő olimpián – Londonban, Rio de Janeiróban és Tokióban – is aranyérmet szerzett egyéni kardvívásban. A sorozatban olyan archív felvételek, exkluzív interjúrészletek is láthatók, amelyek még a vendégekre is erős érzelmi hatást gyakorolnak. Így volt Szilágyi Áron esetében is, aki többször elérzékenyült a beszélgetés során.

Az M4 Sport magyar sport hősei előtt tisztelgő új műsora, a Bajnokok első adás július 18-án 18:15-től látható az M4 Sport műsorán.

Kiemelt kép: MTVA