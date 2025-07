Elindult a Nemzeti Sportrádió hivatalos Facebook-oldala

Mostantól egy újabb felületen követhetik a sportkedvelők a Nemzeti Sportrádió tartalmait: elindult a rádió hivatalos Facebook-oldala, amely a legfrissebb sporthírekkel, műsorajánlókkal és kulisszatitkokkal várja a követőket.

A Nemzeti Sportrádió célja, hogy ne csak a rádión (Budapest és környékén az FM 105,9-en, illetve online a https://nemzetisportradio.hu/ ), hanem a közösségi médián keresztül is aktív kapcsolatot tartson a hallgatóival.

A Nemzeti Sportrádió Facebook-oldala naprakész információkat kínál a sportvilág eseményeiről, legyen szó magyar vagy nemzetközi történésekről. Az oldalon rendszeresen megjelennek a friss sporthírek a legfontosabb bajnokságokról és versenyekről, továbbá műsorajánlók, hogy senki ne maradjon le kedvenc műsorairól vagy interjúiról, valamint exkluzív kulisszák mögötti tartalmakat láthatnak – megtudhatják, mi történik a stúdióban adás előtt, alatt és után.

A Nemzeti Sportrádió Facebook-oldala nem csupán információforrás, hanem közösségi tér is: a követőknek lehetőségük van hozzászólni, véleményt formálni, és kapcsolatba lépni a szerkesztőkkel, műsorvezetőkkel. Ha naprakész szeretne lenni a sportvilág híreiről, és szívesen bekukkantana a mikrofon mögé is, kövesse ön is a Nemzeti Sportrádió hivatalos oldalát!

