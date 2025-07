Magyar siker! Ezüstérmes a Guzi Blanka–Dulai Kinga páros az öttusa váltó–vb

Ezüstérmet nyert a Guzi Blanka, Dulai Kinga magyar női páros kedden az öttusázók alexandriai váltó-világbajnokságán.

A magyarok a vívást az ötödik helyen fejezték be, az akadálypályán viszont gyorsan végigmentek, az egyiptomiak mögött másodikak lettek, jelentős pontelőnnyel a mögöttük következőkhöz képest, két páros ráadásul eredmény nélkül zárta ezt a számot. A hazai váltóban ott volt a 14 éves Halil Farida, aki az idei világkupa-sorozatban a háromból két versenyt megnyert és a vk-döntőn is győzött. Társa, Malak Iszmail is volt dobogós idén vk-n, 2023-ban pedig a női váltó tagjaként aranyérmet szerzett.

A magyarok a 2×100 méteres úszás előtt másodikak voltak, és maradtak is ott, annak ellenére, hogy a harmadik számot a harmadik legjobb eredménnyel fejezték be. Ezúttal is az egyiptomi páros szerepelt a legjobban, mögötte a dél-koreai duó következett, amelyet erősített a világbajnok, olimpiai harmadik Szong Szungmin.

A tavaly vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik, a múlt heti, ugyancsak alexandriai vk-döntőn bronzérmes Guzi, illetve Dulai alkotta magyar kettős a kombinált számot – amelyben két lövősorozattal megszakítva mindegyik váltótagnak 3×600 métert kellett futnia – megnyerte, ezzel megőrizte második helyét. Az aranyérem az egyiptomiaké, a bronz a lengyeleké lett.

Ugyancsak kedden rendezik a férfiak versenyét, míg a vegyes váltók küzdelmére csütörtökön kerül sor. Ezekben nem lesz magyar induló.

Az egyiptomi helyszínen több korosztály váltó-világbajnokságát bonyolítják le. A felnőttek „normál” világbajnokságára, amelyen egyéniben és csapatban hirdetnek majd végeredményt, augusztus végén kerül sor, Kaunasban.

Eredmények (a nemzetközi szövetség eredményközlője alapján):

női váltó, világbajnok:

Egyiptom (Malak Iszamil, Farida Halil) 1314 pont

2. Magyarország (Dulai Kinga, Guzi Blanka) 1286

3. Lengyelország (Malgorzata Karbownik, Adrianna Kapala) 1273

Kiemelt kép: Guzi Blanka (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)