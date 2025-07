Emiatt nem lehetett ott Szoboszlai Dominik elhunyt csapattársa temetésén

Szombaton Gondomarban temették el a Liverpool portugál válogatott labdarúgóját, a tragikus autóbaleset következtében elhunyt Diogo Jotát és testvérét, André Silvát. A szintén Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominik sajtóinformációk szerint azért nem volt ott a búcsúztatáson, mert párja a napokban hozhatja világra első gyermeküket.

A temetést szűk családi körben tartották meg szombat délelőtt Gondomarban, amin a Liverpool csapatának több játékosa is megjelent. Köztük volt Arne Slot vezetőedző és Virgil van Dijk csapatkapitány is, aki egy Diogo Jota 20-as mezszámával ellátott koszorút vitt magával. Rajtuk kívül Andy Robertson balhátvéd is jelen volt a búcsúztatáson – számolt be az atv.hu.

A szintén Liverpoolban játszó, és a magyar válogatott csapatkapitányi tisztségét is betöltő Szoboszlai Dominik azonban nem volt ott a temetésen, amitöbb szurkolót is találgatásra késztetett. Szobszlai Dominik korábban ezekkel a szavakkal búcsúzott a közösségi médiában Diogo Jotától: „Szavakkal nem lehet leírni, mennyire megszakad a szívünk… A mosolyodat, a játék iránti szereteted sosem felejtjük el. Nagyon hiányozni fogsz nekünk, de örökre velünk maradsz, a pályán és azon kívül is. Gondolatainkban és imáinkban a családoddal vagyunk. Nyugodj békében, testvér!”.

Az atv.hu cikke szerint magánéleti ok állhat a távolmaradás mögött, mivel Szoboszlai Dominik párja, Buzsik Borka a napokban hozhatja világra első közös gyermeküket, így a portál szerint vélhetően most minden pillanatban a családja mellett szeretne lenni a magyar válogatott futballista.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, miután gólt szerzett az Azerbajdzsán – Magyarország barátságos labdarúgó-mérkőzésen Bakuban, a Dalga Arenában 2025. június 10-én. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)