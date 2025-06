Svájcban képezhette magát az innovációs olimpikon magyar diák

A fiatalok tudományos érdeklődését támogató Schweizer Jugend Forscht 1989 óta minden évben megrendezi a svájci Alpokban a Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet, amelyen 24 kiválasztott középiskolás fiatal vehet részt. Magyarországról az elmúlt években eddig 13 fiatal utazhatott ki a rendezvényre a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként azzal az céllal, hogy tapasztalatokat szerezzen a nemzetközi csapatban folyó tudományos munkáról. Idén Hajsz Natali Júlia, a 34. OTIO harmadik díjban részesített versenyzője tapasztalhatta meg a nemzetközi tudományos munka légkörét.

Az idei, 2025. június 14. és 21. között megrendezett Nemzetközi Élővilág Kutató Hét helyszíne a svájci Tschierv volt, a kutatások pedig Val Müstair területén zajlottak. Hajsz Natali Júlia, a Thomas Mann Gimnázium, Deutsche Schule Budapest diákja a háromdimenziós nyomtatással készített, egyénre szabott sebtapasz projektjével ért el kiváló eredményt a májusban lezárult 34. OTIO-n. A nemzetközi csoport tagjaként – amelynek többi résztvevője Svájcból, Svédországból, Csehországból, Németországból, Portugáliából, Olaszországból és Észtországból érkezett – ezúttal a természet mentális jóllétre gyakorolt hatásait vizsgálta. A projekt egyik fő pillérre a Val Münstair-i rétek esztétikai értékének vizsgálata volt, amelynek keretében az emberi vizuális preferenciákat, a biodiverzitás észlelt értékét, valamint a tájesztétika és a diverzitás közötti kapcsolatot elemezte. A vizsgálatot egy társadalmi felmérés segítségével, több mint 140 ember véleményének kiértékelésével végezte el, elemezve a kutatás során az esztétikai élmény pszichológiai, mentális hatásait és az észlelt ökológiai minőség közti összefüggéseket.

„A hegyekkel körbevett helyszín tökéletes laboratórium; réteknek, patakoknak és különleges élővilágnak ad otthont. Ez teremti meg a napi felfedezőmunka környezetét, ahol mindenki megtalálhatja a számára érdekes kutatási területet” – foglalta össze Natali a programról szerzett benyomásait.

„A tábor egyik legfontosabb értéke a kulturális sokszínűség. Minden kutatási témában hárman vettünk részt, és az együtt töltött idő bizonyította, hogy tökéletesen tudunk együttműködni az eltérő kulturális háttér ellenére. A kutatási hét nagyon izgalmas volt és felejthetetlen emlék marad számomra!”

„Fontosnak tartjuk, hogy az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia díjazottjait, tehetséges fiataljait a nemzetközi versenyek, megmérettetések, műhelymunkák világába is bevezessük, ennek jegyében minden évben egy sor fontos rendezvényre delegálunk magyar versenyzőt. Az Európai Unió Fiatal Tudósok versenye jelenti számukra az európai szintű megmérettetést, az USA-ban minden évben megrendezésre kerülő International Science and Engineering Fair pedig a világbajnokságot. Emellett azonban olyan különleges eseményekre is delegáljuk őket, mint a Nemzetközi Élővilág Kutató Hét, amelyen OTIO-s díjazottjaink közül most Natali vett részt. Biztosak vagyunk abban, hogy az itt szerzett tapasztalatok, élmények, kapcsolatok nagyban hozzájárulnak versenyzőnk fejlődéséhez, profi tudóssá válásához” – mondta el Bőthe Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója.

Kiemelt kép forrása: Magyar Innovációs Szövetség