Az önkormányzat elutalta a vételárat a Fehérvár FC korábbi tulajdonosának

A székesfehérvári önkormányzat hétfőn elutalta a tulajdonosváltás vételárát képező egy forintot a Fehérvár FC Kft. eddigi tulajdonosának, majd a labdarúgó NB II-ben szereplő klub határidő előtt benyújtotta nevezését a másodosztályú bajnokságra.

Az élvonalból huszonöt év után kiesett labdarúgócsapat új tulajdonosa, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pénteken aláírta a szerződést, miszerint átveszi a tulajdonosi szerepkört a Fehérvár FC Kft.-től, hétfőn pedig a klub internetes felületein arról tájékoztatott, hogy a város átutalta az üzlet részét képező egyforintos vételárat.

A tranzakciót követően a klub tájékoztatta az önkormányzatot, hogy megtörtént a csapat nevezése az NB II-es bajnokságba. Garancsi István, a Fehérvár FC korábbi tulajdonosa május 26-án jelentette be, hogy egyforintos vételárért felajánlotta a klubot Székesfehérvár városának. A városi közgyűlés kedden 19 igen és két tartózkodás mellett hozott döntést arról, hogy kész átvenni és tovább vinni a fehérvári labdarúgás ügyét.

Cser-Palkovics András székesfehérvári politikus az m4sport.hu Bennfentes című műsorában nemrég arról beszélt, hogy a város a kialakult helyzetben nem pénzügyi és nem is szakmai befektető, és csak abban tud segíteni, hogy a klub ne szűnjön meg egyik pillanatról a másikra. Az edző kinevezésével kapcsolatban kiderült, hogy ez csak akkor történhet meg, ha a város hivatalosan is tulajdonos lesz – arra is keresnek megfelelő személyt, aki sportigazgatóként dönt majd a csapattal kapcsolatban. Cser-Palkovics András arról is beszélt, hogy nem a közgyűlés dönti majd el, kik szerepeljenek az együttesben. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a sokak által kedvelt klublegendával, Nikolics Nemanjával is leül majd kávézni a polgármester.

Kiemelt kép: Holender Filip, a Fehérvár játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójában játszott ETO FC Gyõr – Fehérvár FC mérkõzésen a gyõri ETO Stadionban 2024. október 5-én. (Fotó: MTI/Tóth Zsombor)