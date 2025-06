Nemzeti Sportrádió: Egy hely, ahol igazán él a magyar sport

Magyarország egyetlen, kifejezetten sporttal foglalkozó rádiója, a Nemzeti Sportrádió első születésnapját ünnepli: adása egy éve, 2024. június 14-én, a labdarúgó Európa-bajnokság nyitányán szólalt meg először a közmédia kötelékében. A magyar rádiózás évszázados történelmében ez az első, az év teljes egészében sportot sugárzó rádiója, amely amellett, hogy folyamatosan informál és szórakoztat, tematikájával közösséget teremt és épít, a hazai sportkedvelő hallgatók egyre népesebb közösségét. Az évforduló alkalmából a Nemzeti Sportrádió ünnepi műsort sugároz, amelynek részeként délután összekapcsolódik élőben a Petőfi Rádió műsorával.

Olimpiai bajnok és klasszis sportolók, emblematikus sportszakemberek – mint Csisztu Zsuzsa, Károlyi Andrea, Pálinger Katalin, Risztov Éva, Bánki József vagy Kemény Dénes – mellett a hazai sportújságírás kiválóságai, a sport és a rádiózás iránt egyaránt elkötelezett szakemberek és fiatal tehetségek dolgoznak együtt a közös célért. A csatorna hangja pedig maga Novotny Zoltán, a sportrádiózás élő legendája.

A Nemzeti Sportrádió egy év alatt a hazai sportvilág egyik legfontosabb találkozópontja és műhelye lett: olimpiai- és világbajnok sportolók, edzők, szakértők, szurkolók és hallgatók ismerik és kedvelik. Műsoraiban a bálványok mellett gyakran halljuk azokat is, akik ritkán kerülnek reflektorfénybe, de nélkülözhetetlenek a magyar sportélet mindennapjaiban: utánpótlásedzők, klubvezetők, a sportot segítő háttértudományok képviselői. A rádió ezzel hidat is képez, a sport világát hozza közelebb minden hallgatóhoz, kortól, lakóhelytől vagy sportágtól függetlenül.

Risztov Éva olimpiai bajnok hangja mellett személyiségével, az úszásból megismert és megőrzött fanatizmusával is formálja a reggeli műsorsávot. A Sportreggel hallgatói számára ő nemcsak úszóbajnok, hanem napindító társ is. A nyíltvízi úszás londoni bajnoka állítja „A magyar sport megérdemli, hogy legyen egy rádió, ami csak róla szól. A reggeli műsor egyik házigazdájaként szeretnék egy kis lelkesítő, vidám impulzust adni a hallgatóknak. Megmutatni, hogy az élet szép, még ha reggelente, munkába menet nem is ezt érzik feltétlenül.”

A főszerkesztő, Ballai Attila szerint a sportolók körében is népszerű a Nemzeti Sportrádió.

„A nyilvánosságot egyébként nem kereső bajnokok is általában az első hívó szóra, örömmel jönnek hozzánk, otthon érzik magukat nálunk, hiszen otthon is vannak. Velük kiegészülve, szervezettségünket, munkakörülményeinket, a rádiót jellemző és uraló légkört tekintve mi is csapat vagyunk. A magyar sport iránti elkötelezettség is összeköt bennünket – ez is hozzájárul a rádió hitelességéhez és lendületéhez.”

A dicső magyar sportmúltból is merítő Nemzeti Sportrádió az elmúlt egy évben minden jelentős sporteseményről élő, lehetőleg helyszíni közvetítést adott, naponta akár 17 órányi sportos tartalommal. A klasszikus Körkapcsolás újraélesztése révén esténként, hétvégenként ismét úgy érezhetjük magunkat, mint a rádiózás hőskorában: a meccsek lüktetése, a szurkolás szenvedélye élőben kíséri a hallgatókat – a lelátókról egyenesen az otthonokba juttatva az eseményeket. Több mint tíz sportág kapott már önálló magazinműsort, és az élő közvetítések száma is folyamatosan nő. A határt kizárólag a rendelkezésre álló órák száma jelenti, hiszen egy nap csak 24 órán keresztül tud műsort sugározni, még a Nemzeti Sportrádió is.

Az egyéves születésnap alkalmából június 14-én, szombaton 15:10-kor rádiótörténeti eseményként élőben kapcsolódik össze a Nemzeti Sportrádió és a Petőfi Rádió adása. A Körkapcsolás műsorvezetője, Szegő Tibor és a Pihen a komp című műsor házigazdája, Kenéz Kolos beszélgetnek majd egymással az elmúlt egy év mérföldköveiről.

Kiemelt kép forrása: MTVA