Csisztu Zsuzsa: A Nemzeti Sportrádió kiemelten kedvelt közege az élsport szereplőinek

Június 14-én ünnepli egyéves születésnapját a Nemzeti Sportrádió. A közmédia online, applikáción és Budapest vételkörzetében az FM 105.9 frekvencián is hallgatható csatornája minden jelentős sportpillanatnál jelen van, és nemcsak közvetítéseket, beszámolókat kínál, exkluzív mélyinterjúkkal is rendszeresen várja hallgatóit.

Csisztu Zsuzsa műsorvezető, olimpikon, jogász, sportszakember a Duna délelőtti magazinműsorában emlékezett vissza a tavalyi indulásra, amikor máris a sport „mélyvízében” találták magukat, hiszen nyáron labdarúgó Európa-bajnokságot, olimpiát és paralimpiát is rendeztek. „Fantasztikus élmény volt Párizsból, a helyszínről tudósítani. Szerencsés vagyok, hogy ott lehettem és testközelből élhettem át a sportpillanatokat, készíthettem interjúkat olimpikonjainkkal” – mondta Csisztu Zsuzsa. Hozzátette: büszke arra is, hogy az élsport szereplői szeretnek a rádióban vendégeskedni. „Bár vannak kamerák is, a rádió jelentette közeg bensőségesebb, amely hatására megnyílnak. A rövid, gyors üzenetekkel apelláló felgyorsult világunkban szükség van hosszabb, mélyebb beszélgetésekre. A szereplők is érzik ennek fontosságát, mert van idejük kibontani egy témát. Ezt jelzi, hogy több mint ötven olimpiai bajnok, és paralimpikon járt már stúdiónkban” – fogalmazott a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, kiemelve: úgy érzi, reneszánsza van ennek a kommunikációnak.

Virányi Zsolt, a rádió főszerkesztő-helyettese is megerősítette Csisztu Zsuzsa tapasztalatait, hangsúlyozva a csatornánál megbecsültnek érzik magukat a sportolók. A szakember fontos ünneplésre méltó mérföldkőnek nevezte az egyéves évfordulót, kiemelve azonban: a munka folytatódik. A nyár nem uborkaszezon a sportban, hiszen a többi között, kezdődik a hazai rendezésű világesemény, a cselgáncs világbajnokság és közeleg a Formula-1 Magyar Nagydíja is.

A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Család-barát – hétköznaponként 9:35-től és 11:10-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA