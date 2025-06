Tóth Alex eddig nem ismert szuperképességéről rántotta le a leplet a menedzsere

Nagyot fordult a világ Tóth Alexszel, a Ferencváros 19 éves középpályásával, aki már a válogatottban is bemutatkozott. Menedzsere, Papp Bence az m4sport.hu podcastjában a futballista jövője mellett egy olyan történetet is megosztott Tóth Alexszel kapcsolatban, amit eddig senki hallott még.

Üstökösként robbant be a magyar labdarúgásba Tóth Alex, akinek helyzetéről, pályafutásának alakulásáról Papp Bence, a BePro Carreer Agency alapító ügyvezetője az m4sport.hu Kettő:egy című podcastműsorának legfrissebb adásában Papp Bence Tóth Alexszel kapcsolatban felelevenítve, hogy a középpályás kezdőként kapott lehetőséget a Ferencváros sorsdöntő Európa-liga-mérkőzésén a 2024-2025-ös szezonban, majd utána minden mérkőzésen a pályán volt.

„Ha a Fradinál ezt meg tudják csinálni, akkor miden klubnak kötelessége kellene legyen, hogy ezt megtegye. Nem elég egyszer, kétszer pályára küldeni egy tehetséget. Egy dolgot biztosan várhatunk egy fiataltól: hibázni fog, de ennek ellenére is folyamatosan lehetőséget kell adni neki és bízni kell benne. Pécsi Árminnal is hasonló történt, hiszen betették a kapuba és azóta folyamatosan véd. Ehhez hasonló szisztematikus építkezést sajnos keveset látunk a magyar futballban” – jegyezte meg Papp Bence az m4sport.hu műsorában.

A Tóth Alex ügyeit intéző menedzser már több alkalommal elmondta, hogy ezen a nyáron semmiképpen sem adja el a Ferencváros a válogatottban is bemutatkozó játékost. Az m4.sport.hu munkatársai ennél a résznél megkérdezték, mi lenne abban azt esetben, ha például a Liverpool bejelentkezne Tóth Alexért.

„Amit a Ferencváros felépített Alex köré az egyedülálló és az is, amit ő a pályán nyújt. Egy tizenkilenc éves játékosnak nemzetközi meccsei vannak, remélhetőleg csoportkörös találkozói lesznek, akár a Bajnokok Ligájában. Ez páratlan. A Fradinak komoly értéke, de ezt a piac határozza meg. Nem szabad vele kapkodni, ahogy eddig sem tettük. Nem dobunk be nagy neveket, hogy mi lenne, ha ez vagy az jönne. Amióta én elkezdtem ezt a szakmát, arra készülök, ahol most tartunk. Alex jól érzi magát, komoly céljai vannak: BL-csoportkör és világbajnokságra jutás a válogatottal” – szögezte le Papp Bence.

Papp Bence a műsorban felidézett egy olyan történetet is Tóth Alexszel kapcsolatban, ami már a Ferencváros játékosaként történt meg vele. A fiatal futballistának Soroksáron kellett pályára lépnie, amire korábban még nem volt példa. Tóth Alex éppen Debrecenből tartott haza a zöld-fehérek keretével, amikor tudomására jutott, hogy pályára kell lépnie az NB II-ben szereplő Soroksárban. Emiatt végül kénytelen volt az ott megkapott dokumentumokból megtanulni a Soroksár taktikáját, ami a menedzser szerint olyan jól sikerült, hogy azonnal, hibátlanul be tudott illeszkedni a csapatba.

„Komoly célokat állítottunk Alex elé a következő szezonra. Egyébként hasonlóan tettünk az év elején is, de március végére mindent teljesített, amit célként elé tűztünk. A klub vezetése tudja, mit kell tennie a játékossal, Alex pedig tisztában van vele, hogy mit kell csinálnia a pályán. Kapcsolatban vagyunk mindenkivel, aki számít, nem ér minket meglepetés a jövő nyáron” – tette hozzá a menedzser az m4sport.hu podcastjában, aki szerint hosszú távon lehet jó hatása az MLSZ azon új ajánlásának, amely szerint legalább öt magyarnak a pályán kell lennie az NB I-es csapatokban. Ugyanakkor jobbnak tartaná, ha abban lennének érdekeltek a klubok, hogy értékesítsék a labdarúgókat.

Kiemelt kép: Tóth Alex, a Ferencváros játékosa (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A teljes beszélgetés a lejátszóra kattintva érhető el: