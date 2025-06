Sztárfocistát igazoltak a Bayernből Sallai mellé, elképesztő fogadtatás várta Isztambulban – VIDEÓ

Az isztambuli együttes szerdán késő este a közösségi oldalán megerősítette, hogy a török metropoliszban tárgyalnak a 29 éves szélsővel – írja az MTI.

A 70-szeres válogatott Sané öt évvel ezelőtt mintegy 50 millió euróért igazolt – a Manchester Citytől – a bajor sztárcsapathoz, amellyel a Bundesligát négyszer, az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot pedig egyszer-egyszer nyerte meg.

🚨🔥 Enthusiastic welcome for Leroy #Sané in Istanbul. Here he is on the way to the hotel. His medical is scheduled for Thursday morning. Contract with @GalatasaraySK until 2028.@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/LCpk1OMkRv

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 12, 2025