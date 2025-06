Messi is megirigyelné a Liverpool sztárjának álomgólját a világbajnok ellen – VIDEÓ

Dél-amerikai világbajnoki selejtezőn osztozott meg a pontokon Argentína és Kolumbia válogatottja. A Buenos Aires-i találkozón Luis Díaz látványos találatával kerültek előnybe a vendégek, míg az argentin egyenlítő gólt Thiago Almada szerezte a második félidő hajrájában.

A már továbbjutott, címvédő argentin válogatott a kolumbiai együttest fogadta a legendás Monumental stadionban. A 24. percben a Liverpool játékosa, Luis Díaz egyéni akcióval tört be a tizenhatoson belülre, ahol több védőt, köztük Cristian Romerót is kicselezve, higgadtan lőtt a kapuba Emiliano Martínez mellett.

A szépségdíjas találat komoly elismerést váltott ki még az argentin drukkerekből is.

🚨🇨🇴 WHAT A GOAL FROM LUIS DIAZ AGAINST ARGENTINA! 🤯🤯pic.twitter.com/MNiw6eiSSu — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 11, 2025

A hazai csapat számára nehézzé vált a folytatás, miután a 70. percben Enzo Fernández piros lapot kapott, így emberhátrányba került Lionel Scaloni együttese.

A szövetségi kapitány nem sokkal később Lionel Messit is lecserélte.

A kiélezett hajrában a fiatal Thiago Almada a 80. percben kiegyenlített, megmentve ezzel az egyik pontot az argentinoknak.

A brazil és az ecuadori válogatott is kijutott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a dél-amerikai selejtezősorozat kedden rendezett 16. fordulójában.

A májusban kinevezett Carlo Ancelotti szövetségi kapitány hazai debütálása a brazil kispadon Vinicius Júnior első félidő végén szerzett góljának köszönhetően nemcsak győzelemmel zárult Paraguay ellen, hanem a vb-részvétel kivívásával is.

From 1930 to 2026… 🇧🇷 Brazil is the only nation to qualify for every #FIFAWorldCup! pic.twitter.com/2qtfRZ2Kla — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2025

A brazilok sorozata így biztosan folytatódik jövőre is, ugyanis eddig egyedüliként valamennyi világbajnokságon szerepeltek – számol be róla az MTI. Ecuador számára viszont a perui döntetlen is elég volt, hogy története során ötödször kvalifikálja magát a sportág csúcseseményére, ráadásul úgy érte el, hogy három büntetőpont levonásával kezdte a sorozatot.

A két válogatott a címvédő és a kijutását már korábban bebiztosító Argentínához csatlakozott.

A tíz dél-amerikai együttesből egy már biztosan lemarad a vb-ről, a sereghajtó Chile esélyei ugyanis elszálltak a Bolíviában elszenvedett 2-0-s vereséggel.

¡Con tres equipos clasificados! Así está la tabla de las #EliminatoriasSudamericanas 🔝 Com três equipes classificadas! Assim está a classificação das #EliminatoriasSudamericanas ✅ pic.twitter.com/REXGfAmM4F — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 11, 2025

A tíz gárdából az első hat jut ki az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb-re, a hetedik helyezett pedig interkontinentális pótselejtezőt játszik a részvételért. Az ecuadoriak a nemzetközi szövetség döntése alapján mínusz három pontról indultak, mert korábban meghamisították a kolumbiai származású védőjük, Byron Castillo születési dátumát. A jövő évi világbajnokság – a torna történetében először – 48 csapatos lesz.

Kiemelt kép: A 2026-os labdarúgó-világbajnokság dél-amerikai selejtezője (Fotó: Luis Robayo/AFP)