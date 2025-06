Marco Rossi változtat a kereten: nem Dibusz Dénes kezd a kapuban az azeriek elleni mérkőzésen

A kapus Tóth Balázs személyében újoncot avat a magyar labdarúgó-válogatott kedden Bakuban, az Azerbajdzsán elleni barátságos mérkőzésen – írja az MTI.

„Olyan ellenfélre számítok, amely hazai pályán végig küzdeni fog a jó eredmény eléréséért. Mi a legutóbbi öt mérkőzésünkön nem tudtunk győzni. A legfontosabb, hogy saját magunkra fókuszáljunk. Bárki is az ellenfél, jó eredményt szeretnénk elérni” – idézte a magyar szövetség honlapja Marco Rossit. A szövetségi kapitány hétfőn, a meccset felvezető bakui sajtótájékoztatón elmondta:

a kerettagok közül mindenki a rendelkezésére áll, de Kerkez Milos és Gazdag Dániel nem tartott velük.

A többiek bevethetőek, így a pénteki meccset kihagyó Varga Barnabás is. „A felkészülési mérkőzéseken jellemző, hogy az egyik találkozót az egyik, a másikat a másik kapus kapja meg. Ezt most is így tervezzük, Dibusz Dénes nem azért nem lesz kezdő, mert elkövetett egy hibát” – szögezte le a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz tréner.

Elárulta, hogy a tervek szerint az angol Blackburn Rovers játékosa, Tóth Balázs lesz a kezdőkapus, mert szeretnék őt is megnézni, és tudják, hogy Szappanos Péter is készen áll.

„Lesz néhány változtatás a kezdőcsapatban és a felállásban, de nem a pénteki eredmény miatt, hanem előzetesen is erre készültünk”

– mondta Rossi.

A kapitány hozzátette: bár a svédek, és korábban a törökök ellen is kiegyenlített volt a játék, azonban a futballban az eredmény a legfontosabb, nem lehet kifogásokat keresni, meg kell találni a megoldást arra, hogy eredményesebb legyen a csapat. Kiemelte: kemény csatára számít, válogatott szinten nincs olyan, hogy egyszerű mérkőzés, a magyar pedig nem élcsapat, ezért senkit nem értékelhet alul.

„Amikor legutóbb itt játszottunk, az egyszerűbb meccs volt, kevesebb nehézségünk volt, a hazai mérkőzés viszont kifejezetten nehéz volt, annak ellenére, hogy végül sikerült győznünk. Ezért is mondom, hogy nem lesz könnyű dolgunk Azerbajdzsán ellen” –tette hozzá. Rossi úgy vélekedett: az azeri válogatott hasonló erősségű, mint a magyarok egyik világbajnoki selejtezőbeli ellenfele, Örményország, ezért is lesz hasznos a keddi találkozó.

Az arena.az sporthíroldal beszámolója szerint Fernando Santos, a házigazdák szövetségi kapitánya kijelentette: az azeri válogatott számára minden mérkőzés fontos, ezért mindegyik találkozóra komolyan felkészülnek. Így történt a kedden – magyar idő szerint – 18 órakor kezdődő meccset megelőzően is, ezért jól tudják, mit játszik a magyar csapat támadásban és védekezésben, milyen a játékstílusa. „Nehéz mérkőzés lesz, de a játékosaink elszántak és motiváltak, bár fáradtak, hiszen szombaton Lettországban szerepeltünk. Az állapotuktól függően lehetnek bizonyos változások a kezdőcsapatban” – magyarázta a portugál mester, aki hazája válogatottjával Európa-bajnokságot és Nemzetek Ligáját is nyert.

Santos felidézte: jól ismeri a magyar együttest, hiszen már többször meccselt ellene és jól szervezett csapatnak tartja.

Kiemelt kép: Dibusz Dénes kapus a Magyarország – Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. június 6-án. Svédország 2-0-ra nyert.

MTI/Illyés Tibor.