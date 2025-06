Hetedszer is megnyerte a kézilabda Bajnokok Ligáját ligáját a Győri Audi ETO KC 

A Győri Audi ETO KC vasárnap megvédte címét és hetedszer nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját, mivel 29-27-re legyőzte a dán Odensét a budapesti négyes döntő vasárnapi fináléjában – írta MTI.

A győriek – akik egyszer sem voltak hátrányban az egész mérkőzésen –

11. alkalommal játszottak döntőt a legrangosabb európai kupasorozatban és hetedszer győztek.

Korábban az EHF Kupában négyszer, a KEK-ben egyszer voltak finalista a győri csapat, de azokat elveszítették.

Ilyen volt a mérkőzés

Az első pillanatoktól „hajrá, Győr!” kiáltásoktól zengett az MVM Dome, a kisalföldi drukkerek kedvencei pedig villámrajtot vettek, még öt perc sem telt el és már 5-1-es előnyt mutatott a kijelző. Időt is kért a Viperst korábban háromszor is BL-győzelemig vezető sikertréner, az Odensét irányító Ole Gustav Gjekstad. A játékmegszakítás nem hozott jelentős változást, négy-ötgólos különbséget tartott a hazai publikum űzte ETO.

A Győr kiváló védekezésére alapozva 11-5-re távolodott el, gyors visszarendeződésével és a határozott hatosfallal nem tudott mit kezdeni a rivális, míg a csapatkapitány Kari Brattset Dale bő negyedóra alatt négyszer vette be az északiak kapuját. Tizenhét perc után érkezett az Odense kapujába Lunde, ráadásul létszámfölényes támadójátékra állt át a skandináv alakulat. Hétgólos különbségről (13-6) egy négygólos sorozattal közelített a dán csapat, 13-10-nél időt kért a Győr vezetőedzője, Per Johansson. Ezzel némileg rendezte sorait a címvédő, öt találatra tornázta vissza a különbséget (17-12), és ezt a szünetig meg is tudta őrizni.

A fordulást követően újra az Odense tudott közelíteni (22-19), mindkét oldalon bővelkedtek hibákban a támadásvezetések, ekkor kevésbé volt gördülékeny és pontos a meccs. A játék szépségeit kevéssé felvonultató, nehéz periódusból a Győr tudott továbblépni (24-19), kihasználva ellenfele hatperces gólcsendjét, amelyhez jelentősen hozzájárult a kapuba fontos védésekkel beszállt Hatadou Sako.

Mindkét félnél akadtak látványos megoldások támadásban, a Győr pedig három találatnál nem engedte közelebb riválisát, épp ekkora különbséggel vágtak neki a záró öt percnek a felek (28-25).

A végjátékban az Odenséből Lysa Tchaptchet piros lapot kapott, a dán együttes emberhátrányban is mínusz kettőre zárkózott az utolsó perc kezdetére, az egyenlítésre azonban nem volt esélye: a Győr úgy védte meg címét és ült fel hetedszer is Európa trónjára, hogy a négyes döntő hétvégéjén egyszer sem volt hátrányban.

Kari Brattset Dale, Dione Housheer és Estelle Nze Minko egyformán hat góllal, Sandra Toft három, Hatadou Sako négy védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon a sportági legendának számító 45 éves Lunde 12, míg Althea Reinhardt három lövést hárított, Mie Höjlund ötször talált be.

Kiemelt kép: A Győr játékosai ünneplik győzelmüket a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC – Odense HB mérkőzés után az MVM Dome-ban 2025. június 1-jén. A Győr megvédte címét és hetedszer nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját, miután 29-27-re legyőzte a dán csapatot (FotÓ: MTI/Purger Tamás)