Helyszíni szemlét tartott Los Angelesben a Magyar Olimpiai Bizottság

A Magyar Olimpiai Bizottság küldöttsége is részt vett a 2028-as Los Angeles-i játékok első csapatvezetői szemléjén.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapjának beszámolója szerint Fábián László főtitkár, Antal Dénes ügyvezető igazgató és Horváth Noémi, a MOB Sportigazgatóságának osztályvezetője látogatott el a kaliforniai nagyvárosba, ahol mintegy harminc ország képviselői használták ki a nyílt napok adta lehetőséget.

„A helyszíni bejárások alkalmával a közlekedésről, a biztonságról, az időjárási és a helyi sajátosságokról szerezhettük meg az első benyomásainkat, tapasztalatainkat” – idézte a honlap Fábián Lászlót, aki 2028-ban is a magyar csapat vezetője lesz.

„Elmondható, hogy jelentős, többórányi utazást jelentő távolságok lesznek az egyes versenyhelyszínek között. Az akklimatizáció tekintetében figyelembe kell majd venni a kilencórás időeltolódást és a rendkívül hosszú repülőutat is. A szervezők most buszokkal szállítottak bennünket, de volt módunk kipróbálni a metróhálózatot is”

– tette hozzá.

Horváth Noémi a honlapot arról tájékoztatta, hogy nagyjából kilencvenszázalékos a létesítmények készültsége, és sok a már meglévő versenyhelyszín, csarnok vagy stadion. Hozzátette, hogy néhány létesítményt még építeni fognak a helyiek, de azok közül többet el tudnak majd bontani.

„Megnéztük a központi olimpiai falut, ami az egyetem, az University of California Los Angeles, ismert rövidítéssel az UCLA campusán kap majd otthont” – mondta Horváth Noémi, azt is megjegyezve, hogy a UCLA-ben nyáron sem áll meg teljesen az élet, így lesznek elzárt területei, melyen a kutatások zajlanak, de a terület így is hatalmas, és a nagy távolságok miatt a sportolók egy része nem is ott lesz majd elszállásolva.

„A campus számos sportágnak biztosít majd edzéslehetőséget az uszodájával, multifunkcionális csarnokával, atlétikapályájával és edzőtermeivel. Már most tudható, hogy a csapatsportágak, a tengeri evezés, a kajak-kenu, a sportlövészet vagy éppen a nyílt vízi úszás képviselői másik helyszínen, a parthoz közelebb kapnak majd szálláslehetőséget. Megnéztük az ikonikus helyszínek közül a Long Beachet, a Santa Monica Beachet – utóbbin rendezik például a maratoni futás és az országúti kerékpározás versenyeit, és ellátogattunk a Memorial Coliseumba is, ahol a megnyitó és a záróesemény mellett az atlétikaversenyeket rendezik majd” – mondta.

A Los Angeles-i olimpiát 2028. július 14. és 30. között rendezik, a szervezők 11 198 sportoló részvételével terveznek – írta az Olimpia.hu.

