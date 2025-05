Cristiano Ronaldo elköszönt a csapatától: Ez a fejezet lezárult

Az ötszörös aranylabdás labdarúgó, Cristiano Ronaldo a jelek szerint távozik a szaúdi al-Nasszr csapatától, ahol az utóbbi években játszott.

A 40 éves portugál sztárjátékos együttese hétfő este, a szezonbeli utolsó bajnoki mérkőzése után a közösségi oldalán azt írta:

„A fejezet lezárult, a történet azonban tovább íródik.”

Mint az MTI írta, mindez feltehetően azt jelenti, hogy Ronaldo nem hosszabbítja meg nyáron lejáró szerződését a rijádi együttessel (de a pályafutását máshol még folytatja).

Cristiano Ronaldo 2022 decemberében igazolt az al-Nasszr csapatához, amelyben 111 mérkőzésen 99 gólt szerzett. A legutóbbi idényben 24 gólt jegyzett, amivel az élen zárt a szaúdi ligában.

A következő állomás?

Az MTI azt is hozzátette: a nemzetközi szövetség a június közepén kezdődő klubvilágbajnokság miatt egy speciális, rövidített átigazolási időszakot nyit meg június 1. és 10. között,

így elképzelhető, hogy a 219-szeres portugál válogatott játékos olyan együttesbe szerződik, amely érdekelt lesz az egyesült államokbeli tornán.

Ronaldót az elmúlt hetekben több a klubvilágbajnokságra készülő csapattal is összeboronálták: állítólag a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes angol sztárcsapat, a Chelsea is örömmel látná egy rapid, másfél hónapra szóló szerződéssel a keretében. Hosszabb távon pedig nevelőegyesülete, a Sporting CP, a Lionel Messit is foglalkoztató Inter Miami, valamint több dél-amerikai opció is szóba került, mint lehetséges új csapata – írta erről az Index.

Kiemelt kép: Diogo Costa portugál kapus (b) és csapattársa, Christiano Ronaldo a labdarúgó Nemzetek Ligája negyeddöntőjének Dánia–Portugália első mérkőzésén Koppenhágában 2025. március 20-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Liselotte Sabroe)