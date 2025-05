A Liverpool FC játékosai nyitott tetejű buszon vonulva ünnepelték hétfőn a városukban, hogy

A busz tetején a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a magyar nemzeti zászlót lengette.

🇭🇺 Dominik Szoboszlai waving the Hungarian flag on the Liverpool bus.

What a special moment. pic.twitter.com/B8ldJTQiJe

— Bence Bocsák (@BenBocsak) May 26, 2025