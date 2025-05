Az OTP Bank Liga utolsó, mindent eldöntő fordulója élőben a közmédia sportos csatornáin

Az utóbbi évek legizgalmasabb hajrájára készül az OTP Bank Liga, hiszen az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa, illetve az is, hogy a Kecskemét mellett a Fehérvár FC vagy a Debrecen esik ki az élvonalból. Az M4 Sport, az M4 Sport+, a Nemzeti Sportrádió és a nemzetisport.hu a 33. forduló mind a hat mérkőzését, május 23-25. között élőben közvetíti.

Közel 30 ezer perc, azaz megközelítőleg 21 nap – ennyi élő műsort láthattak a 2024/2025-ös OTP Bank Ligával kapcsolatban az M4 Sporton és az M4 Sport+-on. A közmédia sportos csatornái a labdarúgó NB I. tavaszi idényének valamennyi mérkőzéséről élő közvetítést adtak, továbbá az M4 Sport négy, elsősorban az OTP Bank Ligával foglalkozó magazinműsorral is készült, amelyekkel hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a rendkívül izgalmas szezont minden szemszögből bemutassák.

Az utolsó forduló izgalmas csatákat tartogat, hiszen a bajnoki cím sorsa a Puskás Akadémia és a Ferencváros között két külön mérkőzésen dől el, amelyet egy időben, május 24-én, szombaton 20 órától rendeznek – ám a közmédia sportos csatornáin mindkettőt élőben követhetik – a Győri ETO – Ferencvárosi TC találkozót az M4 Sporton, míg a Puskás Akadémia – Diósgyőri VTK mérkőzést az M4 Sport +/Duna World csatornán láthatják.

A Nemzeti Sportrádióban is a labdarúgásé lesz a főszerep szombaton, hiszen a Körkapcsolás című műsorban mind a négy mérkőzést élőben hallhatják Budapesten és környékén az FM 105,9-en, illetve online a nemzetisportradio.hu oldalon, valamint a Nemzeti Sportrádió applikációjában.

Az utolsó fordulóra az m4sport.hu is kiemelten készül, hiszen az idei szezon legfontosabb történéseit részletezik, illetve a Facebook- és az Instagram-oldalakon minden mérkőzés kiemelkedő pillanatát megörökítik. A találkozókat az m4sport.hu oldalon online, a világ bármely pontjáról élőben, előfizetés nélkül nézhetik.

A Nemzeti Sport és a nemzetisport.hu továbbra is nagy figyelmet fordít a labdarúgó NB I-re, hiszen azon túl, hogy a 33. sorsdöntő forduló eseményeiről is beszámolnak, felvezetőket, elemzéseket és exkluzív interjúkat is olvashatnak Magyarország egyetlen sportnapilapjában. A nemzetisport.hu oldalon a mérkőzésekről percről-percre tudósítást olvashatnak.

Az OTP Bank Liga 33. fordulójának menetrendje:

Május 23., péntek:

20:15 – Paks – Kecskeméti TE – élőben az M4 Sporton, m4sport.hu oldalon, a Nemzeti Sportrádióban, a nemzetisport.hu oldalon

Május 24., szombat:

15:00 – MTK Budapest – Újpest – élőben az M4 Sport+/Duna World-ön, m4sport.hu oldalon, a Nemzeti Sportrádióban, a nemzetisport.hu oldalon

17:30 – Fehérvár FC – Debreceni VSC – élőben az M4 Sporton, m4sport.hu oldalon, a Nemzeti Sportrádióban, a nemzetisport.hu oldalon

20:00 – Győri ETO – Ferencvárosi TC – élőben az M4 Sporton, m4sport.hu oldalon, a Nemzeti Sportrádióban, a nemzetisport.hu oldalon

20:00 – Puskás Akadémia – Diósgyőri VTK – élőben az M4 Sport+/Duna World-ön, m4sport.hu oldalon, a Nemzeti Sportrádióban, a nemzetisport.hu oldalon

Május 25., vasárnap:

14:15 – Nyíregyháza – Zalaegerszeg – élőben az M4 Sport+/Duna World-ön, m4sport.hu oldalon, a Nemzeti Sportrádióban, a nemzetisport.hu oldalon

Kiemelt kép forrása: MTVA