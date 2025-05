A legrangosabb kerékpárversenyeket 2031-ig biztosan a közmédia sportos csatornáin követhetik előfizetési díj nélkül

Az EBU (Európai Műsorsugárzók Uniója) és az UCI (Nemzetközi Kerékpáros-szövetség) 2031-ig meghosszabbította a már fennálló partnerségüket, így a legfontosabb kerékpáros versenyeket továbbra is az EBU kötelékébe tartozó felületeken, így Magyarországon a közmédia sportos csatornáin lehet ingyenesen követni.

A kerékpársport rajongói Európa-szerte ingyenesen nézhetik a kiemelkedő kerékpáros eseményeket, miután az Európai Műsorszolgáltatók Uniója (EBU) 2031-ig megszerezte a főbb UCI-világbajnokságok európai médiajogait.

A megújított megállapodás a férfi és női versenyek minden fontosabb szakágára kiterjed, ideértve az országúti-, a pálya-, az MTB-, a BMX Racing-, a BMX Freestyle-, a cyclo-cross – benne az UCI Cyclo-cross Világkupa fordulóit –, a triál- és a gravelversenyeket, valamint az UCI négyéves ciklusonként rendezett kerékpáros világbajnokságait.

Az EBU és az UCI együttműködésének köszönhetően 15 európai államban követhetik ingyenesen a televízióban és online a legrangosabb kerékpárversenyeket a rajongók.

A megállapodás kiterjed a legnépszerűbb háromhetes körversenyekre is, így a Tour de France-t és a Vuelta a Españát 2030-ig biztosan az M4 Sporton láthatják a nézők ingyenesen, előfizetés nélkül.

David Lappartient, az UCI elnöke kiemelte, az, hogy egyre népszerűbbé válik a kerékpársport Európában, a közvetítéseknek is köszönhető: „Az EBU az elmúlt nyolc évben Európa-szerte lehetővé tette a szurkolók számára, hogy ingyenesen követhessék az UCI eseményeit. Nagyon örülök, hogy 2031-ig folytatjuk együttműködésünket a különböző kerékpársportágak tekintetében. Ez azt jelenti, hogy maximális nyilvánosságot tudunk biztosítani az eseményeinknek, elérve ezzel a már meglévő és új közönséget is”.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója örömmel nyugtázta, hogy az egyre nagyobb érdeklődés övezte kerékpársport rajongói 2031-ig biztosan ingyenesen láthatják a legfontosabb UCI viadalokat: „Rendkívül boldogok vagyunk, hogy immár be is jelenthetjük ezt a megállapodást, amiről még tavaly egyeztünk meg, hiszen ennek keretein belül közvetíthettük 2024 őszétről a terepkerékpár-világkupát és világbajnokságot is. A múlt héten befejeződött Tour de Hongrie ékes példája volt annak, hogy mennyire népszerű itthon a kerékpársport, ráadásul olyan ifjú reménység is feltűnt, mint Feldhoffer Bálint”.

Az M4 Sport csatornaigazgatója kiemelte, a megállapodásnak köszönhetően nemcsak televízión keresztül követhetik előfizetés nélkül az eseményeket, hanem online,

szerte Európában is: „Az EBU-n keresztüli megállapodásnak köszönhetően a határon túli magyarok az interneten, az Eurovision Sport felületén minden olyan országban nézhetik majd M4 Sport közvetítéseit, ahol jogtulajdonos az Európai Műsorsugárzók Uniója. Reméljük, hogy látva ezeket a viadalokat, az olyan tehetségeket, mint akár Tadej Pogacar vagy Mathieu van der Poel, egyre többen kapnak kedvet a kerékpározáshoz, valamint, hogy a hazai sportolók eredményeikkel, teljesítményükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy még büszkébbek legyünk a nemzetünkre.”

Az M4 Sporton, az M4 Sport+-on és online, az m4sport.hu oldalon az elmúlt években hangsúlyosabb szerepet kapott a kerékpársport,

hiszen egyre több szakág élő közvetítéseit követhették a nézők, illetve magazinműsorokkal és összefoglalókkal is tarkította a műsorstruktúrát a csatorna, hozzájárulva ahhoz, hogy Magyarországon is egyre népszerűbb legyen a kerékpársport.

2031-ig az alábbi UCI-versenyeket láthatják élőben, előfizetés nélkül a közmédia sportos csatornáin (zárójelben a verseny megrendezésének időpontja:

UCI kerékpáros világbajnokság (2027, 2031); UCI országúti világbajnokság (2025, 2026, 2028, 2029, 2030); UCI pálya világbajnokság (2025, 2026, 2028, 2029, 2030); UCI urban kerékpáros világbajnokság (2025, 2026, 2028, 2029, 2030); UCI MTB világbajnokság (2025, 2026, 2028, 2029, 2030); UCI BMX világbajnokság (2025, 2026, 2028, 2029, 2030); UCI Gravel világbajnokság (2025, 2026, 2028, 2029, 2030); UCI Cyclo-Cross világbajnokság (2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031).; UCI Cyclo-Cross Világkupa (2024/25 és 2030/31 között)

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)