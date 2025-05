Nagy bunyó volt Bilbaóban: összecsaptak a szurkolók az El-döntő előtt

Ma este 21 órától rendezik az Európa-liga döntőjét, amelyben két angol együttes, a Manchester United és a Tottenham Hotspur csap össze. A találkozót megelőzően azonban nemcsak a pályán, hanem az utcákon is komoly indulatok szabadultak el: brit drukkerek tömegei érkeztek a spanyolországi Bilbaóba, ahol több helyszínen is összetűzés alakult ki a szurkolók között.

A beszámolók szerint mintegy 80 ezer angol szurkoló lepte el a mindössze 350 ezres baszk várost, a hatóságok pedig komoly erőkkel készülnek a rendezvény biztosítására. A Premier League-ben gyengén szereplő klubok számára különösen fontos a döntő: a nemzetközi kupa sikeres megnyerése lehet az egyetlen lehetőség arra, hogy a következő idényben a Bajnokok Ligájában szerepelhessenek.

A szurkolói hangulat azonban már órákkal, sőt napokkal a kezdő sípszó előtt túlfűtötté vált.

A közösségi médiában és több nemzetközi portálon is megjelentek felvételek arról, ahogyan a két tábor tagjai a város utcáin hangos szóváltásba, majd verekedésbe keveredtek – számol be róla a The Sun.

Spurs and Man Utd Fans Scrapping In Bilbao Meanwhile the country burns. These people are absolute spastics pic.twitter.com/yYwzq5KKD0 — James Goddard (@JamesPGoddard90) May 20, 2025

San Sebastian belvárosában – amely mintegy 70 kilométerre fekszik a döntő helyszínétől – szintén hasonló eset történt szerda hajnalban. A beszámolók szerint a konfliktus akkor eszkalálódott, amikor egy személyt súlyos ütés ért, és a földre került. A rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően a helyzetet sikerült stabilizálni, őrizetbe vétel nem történt.

A feszült helyzet miatt a spanyol hatóságok fokozott készenlétben vannak, és a mérkőzés utáni időszakra is kiterjedt rendőri jelenlétet terveznek.

A helyszínre való eljutás sem volt egyszerű vagy olcsó feladat. A brit szigetekről közvetlen járatokkal Bilbaóba érkező repülőjegyek árai rendkívül magasak voltak, ezért sokan alternatív útvonalat választottak: egyesek például hajóval érkeztek Spanyolországba.

A BBC tudósítása szerint egy Portsmouthból induló szurkoló több mint 33 órát utazott, mire megérkezett a városba

– saját elmondása szerint egy ilyen eseményt nem akart kihagyni, még ha az utazás fárasztó is volt.

A döntőre szóló jegyek iránti kereslet szintén meghaladta a kínálatot. Noha mindkét klub 14–14 ezer belépőt kapott, ez nem volt elegendő az összes érdeklődő számára, így a jegyek ára a másodlagos piacokon az egekbe szökött.

Egyes hírek szerint előző este akár 10 ezer fontot – közel 4,8 millió forintot – is elkértek egy belépőért.

Egy Spurs-szurkoló a brit sajtónak úgy nyilatkozott: több ezer fontjába került az utazás és a szállás, de számára a legfontosabb az, hogy a csapat diadalmaskodjon.

Kiemelt kép forrása: X.com