Súlyos eltiltással nézhet szembe a szerb sztárfocista, amiért letakarta az LMBTQ+ logóját mezén

Szombaton a francia klubok játékosai szivárványszínű Ligue 1 logót viseltek a mezük jobb ujján, hogy megemlékezzenek a homofóbia, bifóbia és transzfóbia elleni küzdelem nemzetközi napjáról.

A LMBTQ+ közösség támogatása évek óta része a francia labdarúgásnak, ám a Lyon játékosa, Matic nem csatlakozott az üzenethez.

A kétszeres Premier League-győztes középpályás a 69. percben állt be csereként az Angers elleni mérkőzésen úgy, hogy mezén a bajnokság logójának szivárványszínű részét szándékosan letakarta egy matricával.

Matic, aki korábban már megtagadta a pipacs viselését is személyes meggyőződései miatt, most komolyabb büntetéssel néz szembe egy korábbi hasonló eset alapján. Tavaly a Monaco középpályása, Mohamed Camara ragasztószalaggal takarta le az LMBTQ+ kampány logóját a meze elején, valamint a szivárványos emblémát az ujján is. Camara – aki gólt is szerzett a Nantes elleni 4-0-s győzelem során – élesen bírálatot kapott a francia esélyegyenlőségi és sportminisztertől, akik a lehető legsúlyosabb szankciókat követelték.

A játékos négymeccses eltiltást kapott, amiért nem tett eleget a homofóbia elleni küzdelmet népszerűsítő előírásoknak.

Ugyanakkor a mali válogatott középpályás valószínűleg sosem töltötte le a büntetését, mivel abban a nyáron Katarba, az Al Sadd együtteséhez igazolt.

Hasonlóan tett a francia első osztályban játszó Mostafa Mohamed a Nantes csapatában, aki többször is megtagadta a kampányban való részvételt: 2023-ban pénzbírságot kapott, amelyet egy homofóbia ellen küzdő jótékonysági szervezet kapott meg. A játékos egy évvel később sem szerepelt csapata meccskeretében a kampány hetében – ez a tendencia az idei szezonban is folytatódott – írja a Sportbible.

Idrissa Gueye, a PSG játékosa is kihagyta csapata mérkőzéseit, amikor hasonló kezdeményezések zajlottak. Azonban nem csak a francia bajnokságban kerültek nehéz helyzetbe játékosok azért, mert nem álltak ki az LMBTQ+ kampány mellett. Tavaly decemberben például az angol Premier Leagueben is történt hasonló eset: akkor a Crystal Palace és az angol válogatott középhátvédje, Marc Guéhi figyelmeztetést kapott az Angol Labdarúgó-szövetségtől (FA), amiért szivárványszínű csapatkapitányi karszalagjára azt írta: „Szeretem Jézust.”

Kiemelt kép: Nemanja Matic a letakart zászlóval. Forrás: Facebook/Bohár Dániel.