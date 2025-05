Nem mindennapi látvány: Charles Leclerc Ferrarijával jelent meg a McDonald's előtt

A monacói pilóta az imolai futamot követően – ahol a hatodik helyen ért célba – hazafelé tartott, amikor partnere és kutyája társaságában betért egy gyorsétterembe.

Charles Leclerc was seen at McDonald’s on his way home from the Imola GP 🍔 pic.twitter.com/NOO4LNaN3z

— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) May 19, 2025