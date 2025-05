Kásás Tamást édesapja sohasem erőltette, hogy vízilabdázzon

Bár már egyéves korában beugrott a mély vízbe és a nyarakat édesapja, Kásás Zoltán mellett töltötte az uszodában, Kásás Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót szülei sosem kötelezték erre a sportra. Kásás Zoltán olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, edző a Ridikül vendégeként hangsúlyozta, fia estében a közeg számított sokat, amely fiatal kora óta körülvette.

Kásás Zoltán úgy véli, amikor egy gyerek elkezd sportolni, még nem lehet megmondani, mennyire lesz sikeres később. Az a fontos, hogy a szülő ne kényszerítse gyermekét semmilyen sportra: azt kell elérni, hogy szeresse azt, amit választ. „Tamás egyéves volt, amikor beugrott mellém a mély vízbe, elsős általános iskolásként pedig intőt kapott, mert szaladgált a tornateremben. Ezt a beírást nem vettem rossz néven” – mesélte a Duna délutáni talkshow-jában Kásás Tamás mozgással teli gyerekkoráról édesapja. Hozzátette, számára a közeg adott volt, hiszen a nyarakat együtt töltötték az uszodában, de sosem erőltette, hogy elkísérje. Szerencsés együttállásnak tartja, hogy fia jól érezte magát a medencében.

„Lejött az uszodába, imádta a vizet, voltak barátai, akikkel együtt játszott. Úszni nem én tanítottam meg, mert nem akarta, sőt kiskorában – amikor vízilabdázni kezdett – sem szerette, ha ott vagyok az edzéseken. Ennek örültem, mert így nem érhette az a vád, hogy én hatok az előmenetelére” – árulta el Kásás Zoltán.

A vizes közeg a későbbiekben is fontos szerepet játszott Kásás Tamás tehetségének kibontakozásában. Jó edzők, klasszis játékosok és barátok közé került. Az edzőként dolgozó apával, Kásás Zoltánnal a 80-as évek közepén hat hónapot töltött Ausztráliában, majd később Olaszországba is elkísérte. „Rengeteg élményt kapott a sportágtól, híres játékosokkal lehetett együtt a vízben. Már akkor kiderült, hogy tehetséges. Később azonban az is látszott, hogy nagyon lezser, szerette ellógni a bemelegítést. Fiatalon sokáig játszott profiként olasz csapatoknál, és úgy gondolom, az ottani szervezettségnek köszönhetően harapott rá az élsportolói gondolkodásra” – fogalmazott Kásás Tamás édesapja, kiemelve, hogy szorgalom és munka nélkül nem lehet igazi sikereket elérni.

A Ridikül teljes adása – amelyben a tehetség kibontakoztatása kapcsán Kásás Zoltán mellett Kokas Katalin hegedűművész, érdemes művész, a Zeneakadémia docense, Boros János filozófus, egyetemi tanár, Trunkné dr. Jánosy Zsuzsanna, a tehetséges alpesi síző, tartalomgyártó, író Trunk Tamás édesanyja is megszólal – újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

