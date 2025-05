Repülő taxik segíthetik a közlekedést a 2028-as olimpián

Az olimpiát övező területeken várhatóan jelentősen korlátozzák majd az autósforgalmat, és a tömegközlekedési fejlesztések terén sem valósulnak meg korábban felvetett bővítések. A szervezők így alternatív megoldásokat keresnek, hogy a látogatók időben és kényelmesen eljuthassanak a különböző helyszínekre – írja a BBC.

Bár a légitaxi-technológia már régóta fejlesztés alatt áll, egyelőre nem került forgalomba kereskedelmi formában. Az Archer jelenleg még nem rendelkezik az amerikai légügyi hivatal (FAA) végleges engedélyével.

Soaring to new heights 👀🚁

We’re amped to welcome @ArcherAviation as the Official Air Taxi Provider of both the LA28 Olympic and Paralympic Games and Team USA!

Read more about this innovative partnership and how we’re looking to incorporate it into the 2028 Games at the link… pic.twitter.com/kTa6YjlKm1

— LA28 (@LA28) May 15, 2025