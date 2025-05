Szoboszlai villant, döntetlent játszott a Premier League két éllovasa

Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára a hazaiaknál. A Vörösök a 20. percben Cody Gakpo fejesével szerezték meg a vezetést – számol be róla az MTI.

A guard of honour for the @premierleague champions 👏 pic.twitter.com/eW69YpJqcl

— Liverpool FC (@LFC) May 11, 2025