Xabi Alonso távozik a Leverkusentől – irány a Real Madrid?

„Hálás vagyok a klubnak, a játékosaimnak és a stábomnak, minden alkalmazottnak, és nem utolsósorban a fantasztikus szurkolóknak. Sikerünk egy kiváló csapatmunka eredménye volt” – nyilatkozta pénteki sajtótájékoztatóján Xabi Alonso.

After almost two-and-a-half years, and during the most successful period in the club’s history, our head coach, @XabiAlonso, will leave #Bayer04 at the end of the season. pic.twitter.com/SinXlkWJIJ

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 9, 2025