Meglepetésgyőztes ért célba elsőként a szakadó esőben a világhírű Kentucky Derbyn

A körülmények messze voltak az ideálistól szombaton, a legendás louisville-i Churchill Downs pályán, ahol 147 406 néző – köztük a hétszeres olimpiai bajnok tornász, Simone Biles – gyűlt össze, hogy lássa, melyik hároméves ló nyeri meg idén a versenyt.

a versengés pedig a célegyenesben dőlt el, melynek elején a favorit Journalism vágott az élre, ám ott volt közvetlenül mögötte Sovereignty.

Az esélyek hiába ígérték előbbi sikerét, Sovereignty, nyergében a venezuelai Junior Alvaradóval, remek tempóban galoppozott, megelőzte Journalismot és végül tisztán, egy hossz előnnyel diadalmaskodott.

Harmadik helyen a mezőnybe csupán csütörtökön, egy másik ló betegsége miatt bekerült Baeza ért célba.

Az ötmillió dolláros összdíjazásból csak az első öt helyezett részesült.

Junior Alvaradót, akinek győzelme különösen úgy tekinthető bravúrosnak, hogy öt hete eltörte a vállát.

🇦🇪🏇 Godolphin just did the double! Sovereignty stuns the Kentucky Derby after Ruling Court’s 2,000 Guineas win. Alvarado returns from injury to make history.

„Legends don’t wait for greatness—they ride into it.”

📽️ Catch the final furlong magic: [link]#KentuckyDerby #Godolphin pic.twitter.com/SSwYRgK58U

— Dominic Naughton (@NaughtonCares) May 4, 2025