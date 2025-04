Egy lépésre a sikertől: Szoboszlai Dominikék már holnap bajnokok lehetnek

Amennyiben a Liverpool legalább egy pontot szerez vasárnap a Tottenham ellen az angol labdarúgó bajnokság 34. fordulójában, matematikailag is biztossá válik Szoboszlai Dominikék bajnoki címe.

A hétvégi fordulót a Liverpool egy meccsel kevesebbet játszva, 13 pontos előnnyel várhatja, miután a szerdán korábban lejátszott mérkőzésen a hozzájuk legközelebb álló Arsenal 2–2-es döntetlent játszott a Crystal Palace ellen. Így a listavezető Liverpool számára a bajnoki cím megszerzéséhez mindössze annyi a feladat, hogy hazai pályán legalább egy pontot szerezzen a tabella 16. helyén álló Tottenham ellen, négy fordulóval a szezon vége előtt.

Érdekesség, hogy

a mostani siker nem jelentené a Premier League történetének leghamarabb megszerzett bajnoki címét:

ezt a rekordot ugyanis szintén a Liverpool tartja a 2019/2020-as szezonból, amikor hét fordulóval a bajnokság vége előtt biztosították be elsőségüket. Abban a szezonban a Liverpool 30 év várakozás után hódította el újra az angol bajnoki címet, azonban a Covid-világjárvány miatt a csapat nem tudott együtt ünnepelni a szurkolókkal. Éppen ezért most, a várható újabb bajnoki cím megszerzésekor hatalmas ünneplésre és óriási tömegre lehet számítani Liverpool utcáin. Hasonló jelenetekre, mint 2019-ben, amikor a Bajnokok Ligája-győztes csapatot több mint félmillió szurkoló köszöntötte — ami meghaladta a város teljes lakosságát is.

Egy bajnoki cím esetén Szoboszlai Dominik tartaná azt a szép szokását, miszerint profi pályafutása összes szezonjában nyer eddig trófeát az adott klubcsapatával. 2018 és 2021 között minden évben osztrák bajnok, 2019-től pedig Osztrák Kupa-győztes lett az RB Salzburg csapatával. 2022-ben és 2023-ban mindkét évben megnyerte a Német Kupát az RB Leipziggel, majd 2024-ben az angol Ligakupát már a Liverpool csapatával. Ezen felül a magyar válogatott csapatkapitányának személyében a magyar labdarúgásnak először lenne angol bajnok játékosa.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik a Liverpool-Newcastle United mérkőzésen Carabao Kupa-döntőn a Wembley Stadionban az angliai Londonban 2025. március 16-án (Fotó: Getty Images)