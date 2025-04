Kétszer tizenöt perc helyett rögtön tizenegyespárbaj? – drasztikus változások jöhetnek a Bajnokok Ligájában

A Bajnokok Ligája megújult rendszere már első szezonjában komoly vitákat váltott ki, így az UEFA most azt vizsgálja, hogyan lehetne tovább finomítani a lebonyolítást. A jelenlegi formátum szerint 36 csapat játszik egy ligaszerű alapszakaszt, amelyet a kieséses szakasz követ – a szurkolók és a klubok pedig megosztottak az újításokkal kapcsolatban.

Három fő változtatási javaslat is napirenden van:

Az egyik szerint eltörölnék a kétszer 15 perces hosszabbítást, és döntetlen esetén rögtön tizenegyespárbaj következne – ezzel csökkentve a játékosokra nehezedő fizikai terhet.

A második módosítás a legjobban teljesítő csapatokat jutalmazná azzal, hogy a későbbi kieséses körök visszavágóit mindig hazai pályán játszhassák.

Végül újra bevezetnék az úgynevezett „Country Protection” szabályt, amely megakadályozná, hogy ugyanazon ország klubjai túl korán egymás ellen kerüljenek.

A javaslatokról május 30-án dönthetnek, és ha elfogadják őket, akár már a 2025/26-os szezonban érvénybe is léphetnek. Az UEFA célja továbbra is az, hogy a versenysorozat színvonalas, igazságos és a nézők számára is izgalmas maradjon.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA-KEYSTONE)