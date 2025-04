Ferrari dobogó, Verstappent megbüntették: Piastri nyerte a Szaúdi Nagydíjat

A 24 éves Piastri egymás után a második, idei harmadik, pályafutása ötödik futamgyőzelmét aratta a villanyfényes viadalon – írja az MTI.

Az ausztrál versenyző mögött a Red Bull címvédő és négyszeres vb-győztes holland pilótája, Max Verstappen ért célba másodikként, míg Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője harmadikként.

📻 „Well done everyone” @OscarPiastri secures his third victory of the season! 👇#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/tAArBRWPqA

— Formula 1 (@F1) April 20, 2025