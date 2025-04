Búcsúzott a címvédő – kialakult a Bajnokok Ligája elődöntős mezőnye

Az olasz bajnok egygólos előnnyel várta a hazai visszavágót a Bayern Münchennel szemben, a bajorok ennek megfelelően nagy lendülettel kezdtek, többnyire beszorították az Intert, amelynek védelme viszont állta a sarat, sőt, a milánóiak gyors ellenakciói legalább olyan veszélyesek voltak, mint a bajorok támadásai – írja az MTI.

Térfélcserét követően sem változott a játék képe, de a német csapat erőfeszítései kifizetődtek, mert Harry Kane góljával megszerezte a vezetést.

A BL-ben sorozatban ötödik találkozóján eredményes Lautaro Martínez bal oldali sarokrúgást követően lábbal, míg a jobb oldalról érkező szögletből Benjamin Pavard fejjel volt eredményes. Előbbi 150., utóbbi első gólját szerezte a milánóiaknál. A müncheniek nem adták fel, de erejükből már csak az egyenlítésre futotta, hiába szorították be teljesen az Intert, amely végül megőrizte az Allianz Arénában szerzett minimális előnyét.

A Bayerntől az idény végén valószínűleg távozó Thomas Müller 163. mérkőzését játszotta a legrangosabb európai kupasorozatban, ezzel utolérte az örökrangsor harmadik helyén Lionel Messit és már csak Iker Casillas (177) és Cristinao Ronaldo (183) van előtte.

Saka or Kane ⚽

Who scored the best goal?@Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/WecAp0ScIa

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2025