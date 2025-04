Újabb illegális fogadási botrány rázza meg az olasz focit: több mint tíz játékos neve merült fel

Sandro Tonali, az olasz válogatott középpályása elismerte, hogy 2021 nyarától 2023 októberéig rendszeresen fogadott különféle sporteseményekre, sőt – saját bevallása szerint – még a saját mérkőzéseire is. Bár hangsúlyozta, hogy soha nem manipulálta a meccseket, az adóssága idővel elérte az 500 ezer eurót – számol be róla a Corriere Milano olasz hírportál.

A tartozásokat rendszerint készpénzben vagy egy különös módszerrel rendezték: a milánói Elysium Group srl nevű ékszerüzletnél a játékosok látszólag drága órákat és ékszereket vásároltak dupla áron, valójában azonban csak a fogadási adósságaikat fizették így ki – az áruk sosem került ténylegesen a birtokukba.

🔵Sono una dozzina i calciatori indagati per fatti fino al 2023, nell’inchiesta milanese su un giro di #scommesse clandestine, che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi iscritti per aver scommesso illecitamente: Fagioli, Tonali, McKennie, Bellanova, Di Maria e Zaniolo. pic.twitter.com/3JyxHA4XpK

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 11, 2025