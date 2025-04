Michael Schumacher 12 év után először adott nyilvános módon életjelet magáról

A 85 éves skót világbajnok vasárnap, a Bahreini Nagydíj előtt visszaül az 1973-as bajnoki autójába, a Tyrrell 006-ba. A bemutató célja nem pusztán nosztalgikus: Stewart évek óta harcol a demencia elleni küzdelem élén, miután felesége is régóta ezzel a betegséggel él – számol be róla az M4Sport.

Az alkalomra egy különleges bukósisak készült, amelyet még élő világbajnokok szignáltak.

Michael Schumacher has signed a helmet for Jackie Stewart’s dementia charity with the help of his wife Corinna ❤️✍️

The helmet will be auctioned off after Jackie’s tribute lap in Bahrain today. pic.twitter.com/TdZNwCTqbR

