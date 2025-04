Lando Norris odaszúrt a Red Bullnak: Ne panaszkodjanak, építsenek jobb autót!

A konfliktus újabb fejezetét Max Verstappen édesapja nyitotta meg egy videóval, amelyen a McLaren hátsó szárnya láthatóan meghajlik a Japán Nagydíjon, nagy sebesség mellett. A felvétel sokak szerint kérdéseket vet fel a brit istálló megoldásainak szabályosságáról.

A Red Bull ugyan nem kíván hivatalos panaszt tenni az FIA-nál, de egyértelműbb szabályozást sürget a hasonló esetek tisztázására – számol be róla az M4Sport.

Yeah the season definitely starts in Spain, McLaren is a monster when it comes to wing flex pic.twitter.com/E9JT4V0XVI

— Cytrus 🍋 (@cytrusf1) April 9, 2025