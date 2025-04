Kórházba került a Newcastle vezetőedzője – nem lesz ott a Manchester United elleni rangadón

A tájékoztatás szerint Howe péntek este került kórházba további vizsgálatok céljából. Állapota stabil, eszméleténél van, családja körében pihen, és szakszerű orvosi ellátásban részesül. A klub minden munkatársa mielőbbi felépülést kívánt neki, és közölték, hogy amint újabb információ áll rendelkezésre, tájékoztatják a nyilvánosságot – írja a Sky News.

Tindall már pénteken átvette a sajtóesemények lebonyolítását, ahol elmondta, hogy Howe az elmúlt napokban komolyan megbetegedett, de folyamatos kapcsolatban álltak. „Naponta többször is beszélünk, így a felkészülés zavartalanul folyt” – mondta Tindall.

Eddie Howe will miss tomorrow’s game against Manchester United due to illness.

The Magpies’ head coach was admitted to hospital late on Friday evening having felt unwell for a number of days.

Everyone at Newcastle United extends their best wishes to Eddie for a speedy recovery,… pic.twitter.com/NJjAzqkkAg

— Newcastle United (@NUFC) April 12, 2025