Hivatalos: a Mercedes mindkét pilótáját megbüntették, módosult a bahreini nagydíj rajtrácsa

A szabályszegés nem közvetlenül a pilóták hibája volt: a Mercedes csapata még azelőtt engedte ki őket a gyorssávba, hogy a versenyirányítás hivatalosan közölte volna az edzés újraindításának időpontját – írja az M4Sport.

A szabályzat azonban világosan kimondja, hogy a versenyautók csak akkor gurulhatnak a gyorssávba és állhatnak sorba a boxutca végén, ha már rögzítették a folytatás idejét.

A brit így elveszítette második pozícióját, amit Charles Leclerc örökölt meg, míg Antonelli helyére Pierre Gasly léphet előre a negyedik rajtkockába. A Mercedes pilótái így a harmadik és ötödik helyről kezdhetik meg a vasárnapi versenyt.

A hivatalos indoklás szerint az eset során figyelembe vették a körülményeket, és elismerték, hogy a hibát a csapat követte el. Ennek ellenére úgy ítélték meg, hogy sportjellegű büntetés szükséges, mivel precedens értékű szabályszegés történt, ami jövőbeli visszaélésekre is lehetőséget adhatna.

A Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

Piastri csapattársa, a világbajnoki pontversenyben élen álló brit Lando Norris csak hatodik, míg a címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) hetedik lett az időmérőn – írja az MTI.

Oscar Piastri topped the 2025 F1 Bahrain Grand Prix Qualifying ahead of Leclerc and Russell 🏁

George Russell and Kimi Antonelli got 1 place grid penalties due to an alleged failure to follow Race Director’s instructions (Fast lane)#FIA #BahrainGP pic.twitter.com/jnQEWisbrv

— FIA (@fia) April 12, 2025