Fradi-siker Budapesten, Szoboszlaiék győzelme Liverpoolban a városi derbik napján

A Ferencváros hazai pályán 3–1-re diadalmaskodott ősi riválisa, az Újpest felett a labdarúgó MOL Magyar Kupa szerda esti negyeddöntőjében. Eközben a játéknap másik nagy városi rangadóján, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 1–0-s győzelmet aratott a szintén Merseyside-i Everton ellen.

A tavaly döntős és csúcstartóként 24-szeres kupagyőztes zöld-fehérek immár 29 tétmérkőzésen maradtak veretlenek ősi riválisukkal szemben.

Az újpesti játékosok olyan egyenpólóban vonultak ki a Groupama Aréna gyepére, melyen az volt olvasható: „Legyen egy határ”. Ezzel utalva arra, hogy a napokban a IV. kerületben zöld festékszóróval megrongáltak olyan utcai falfestményt, melyen többek között az Újpest két egykori legendája, a vízilabdázó Benedek Tibor és a labdarúgó Szusza Ferenc látható.

A 16 ezer néző előtt játszott találkozón a vendégek próbáltak kezdeményezően fellépni a meccs elején, amit bizonyít Karamoko les miatt érvénytelenített gólja is. A jó kezdés után azonban fokozatosan visszaesett és egyre inkább beszorult az Újpest, Banainak először a 12. percben kellett bravúrral hárítania Pesic fejesét. A lila-fehérek kapujára nagy nyomás nehezedett, de vagy pontatlanok voltak a hazai befejezések, vagy a vendégvédők mentettek önfeláldozóan. Bő félóra után Pesic hajszálpontos lövése már utat talált a kapuba, sőt a zöld-fehérek megérdemelten kétgólos előnnyel vonulhattak öltözőbe, mert a 16-osra a jobb oldalon betörő Makreckis kétszer is becsapta Fiolát, majd közelről a rövid felső sarokba bombázott.

A térfélcserét követően a Ferencváros gyorsan és végleg eldöntötte a továbbjutás kérdését egy újabb góllal, ezúttal Saldanha volt eredményes egy ziccerig játszott akció végén. Ezután alaposan visszaesett az iram és a színvonal is, mivel az FTC már nem erőltette a támadásokat, az UTE pedig nem volt képes veszélyes akciókat vezetni. A hátralévő időben még félgőzzel is csak a hazaiaknak volt lehetőségük, de Banai több ízben is nagy védéssel mentette meg a csapatát a még nagyobb arányú vereségtől, sőt, az Újpest a hajrában Brodic szép fejesével szépített, de reális esélye nem volt az egyenlítésre.

A Magyar Kupa további negyeddöntői:

Kisvárda Master Good (NB II)-Paksi FC 0-1 (0-0)

Zalaegerszegi TE FC-Nyíregyháza Spartacus FC 2-0 (1-0)

Csütörtökön játsszák: MTK Budapest-Fehérvár FC 19.30

Szoboszlai Dominik csapata is győzött a városi riválissal szemben

A szerdai játéknap másik érdekes városi derbijét Merseyside partjain rendezték, ahol a Szoboszlai Dominikkal felálló, listavezető Liverpool 1-0-ra legyőzte az Evertont az angol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában. A vörösök irányították a találkozó nagy részét, és odaszegezték a vendégeket a kapujuk elé, akik pár veszélyes kontrát ki tudtak alakítani.

A kékek csatárja, Beto jelentette a legnagyobb veszélyt a Liverpool kapujára, aki az első félidőben előbb egy szerzett egy les gólt, majd ziccerből kapufát lőtt. A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a lüktető iramú mérkőzést, amelyen Diogo Jota szép egyéni megmozdulásból szerezte a vörösök győztes gólját az 57. percben.

Kiemelt kép: A győztes Ferencváros játékosai a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében játszott Ferencvárosi TC – Újpest FC mérkőzés végén a Groupama Arénában 2025. április 2-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)